Як правильно садити цибулю на зиму, щоб зібрати врожай восени - поради городникам

Як садити цибулю на зиму — правила та поради
Осіння посадка цибулі дозволяє отримати ранній врожай ще до літа. Важливо вибрати правильний час, підготувати ґрунт та підібрати відповідні сорти.
Коли садити цибулю на зиму
Оптимальний час для посадки — за 2-3 тижні до стабільних заморозків. У більшості регіонів це кінець жовтня — початок листопада. Головне, щоб ґрунт охолов до +5…+7 °C, але не промерз.
Яку цибулю садити восени
- Сівок дрібного розміру (1-1,5 см) — найкращий варіант для зимової посадки.
- Не використовуйте великі цибулини.
- Оберіть стійкі до холодів сорти, наприклад: Штутгартер Різен, Сеншуй, Стригунівська.
Підготовка ґрунту
- Оберіть сонячне місце з легким, родючим ґрунтом.
- Перекопайте грядку на глибину 15-20 см.
- Додайте перегній або компост (але не свіжий гній!).
- Внесіть фосфорно-калійні добрива для зміцнення кореневої системи.
Як правильно садити
- Глибина посадки — 4-5 см.
- Відстань між цибулинами — 8-10 см, між рядками — 15-20 см.
- Після посадки замульчуйте грядку торфом, перегноєм або сухим листям.
Чи потрібно вкривати цибулю
У регіонах з суворими зимами бажано накрити грядку ялиновим гіллям або агроволокном. Це захистить від вимерзання та різких перепадів температур.
Переваги посадки на зиму
- Ранній урожай навесні.
- Менше хвороб і шкідників.
- Вища врожайність завдяки загартуванню рослини.
