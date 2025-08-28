Відео
Головна Дім та город Як садити цибулю на зиму — правила та поради

Як садити цибулю на зиму — правила та поради

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 01:12
Як правильно садити цибулю на зиму, щоб зібрати врожай восени - поради городникам
Людина садить цибулю на грядку. Фото: Pinterest

Осіння посадка цибулі дозволяє отримати ранній врожай ще до літа. Важливо вибрати правильний час, підготувати ґрунт та підібрати відповідні сорти.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Коли садити цибулю на зиму

Оптимальний час для посадки — за 2-3 тижні до стабільних заморозків. У більшості регіонів це кінець жовтня — початок листопада. Головне, щоб ґрунт охолов до +5…+7 °C, але не промерз.

Цибуля росте на грядці.
Цибуля росте на грядці. Фото: Pinterest

Яку цибулю садити восени

  • Сівок дрібного розміру (1-1,5 см) — найкращий варіант для зимової посадки.
  • Не використовуйте великі цибулини.
  • Оберіть стійкі до холодів сорти, наприклад: Штутгартер Різен, Сеншуй, Стригунівська.

Підготовка ґрунту 

  1. Оберіть сонячне місце з легким, родючим ґрунтом.
  2. Перекопайте грядку на глибину 15-20 см.
  3. Додайте перегній або компост (але не свіжий гній!).
  4. Внесіть фосфорно-калійні добрива для зміцнення кореневої системи.
Дачник копає город.
Дачник копає город. Фото: Actuality

Як правильно садити 

  • Глибина посадки — 4-5 см.
  • Відстань між цибулинами — 8-10 см, між рядками — 15-20 см.
  • Після посадки замульчуйте грядку торфом, перегноєм або сухим листям.

Чи потрібно вкривати цибулю 

У регіонах з суворими зимами бажано накрити грядку ялиновим гіллям або агроволокном. Це захистить від вимерзання та різких перепадів температур.

Врожай цибулі в руці.
Врожай цибулі в руці. Фото: Gardening.org

Переваги посадки на зиму

  • Ранній урожай навесні.
  • Менше хвороб і шкідників.
  • Вища врожайність завдяки загартуванню рослини.

Нагадаємо, ми писали про те, що зробити з цибулею після збору врожаю.

Раніше ми розповідали про те, як правильно сушити цибулю в домашніх умовах. 

Також ми пояснювали, що можна садити на городі після цибулі

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
