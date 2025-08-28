Як правильно садити цибулю на зиму, щоб зібрати врожай восени - поради городникам

Людина садить цибулю на грядку. Фото: Pinterest

Осіння посадка цибулі дозволяє отримати ранній врожай ще до літа. Важливо вибрати правильний час, підготувати ґрунт та підібрати відповідні сорти.

Коли садити цибулю на зиму

Оптимальний час для посадки — за 2-3 тижні до стабільних заморозків. У більшості регіонів це кінець жовтня — початок листопада. Головне, щоб ґрунт охолов до +5…+7 °C, але не промерз.

Цибуля росте на грядці. Фото: Pinterest

Яку цибулю садити восени

Сівок дрібного розміру (1-1,5 см) — найкращий варіант для зимової посадки.

Не використовуйте великі цибулини.

Оберіть стійкі до холодів сорти, наприклад: Штутгартер Різен, Сеншуй, Стригунівська.

Підготовка ґрунту

Оберіть сонячне місце з легким, родючим ґрунтом. Перекопайте грядку на глибину 15-20 см. Додайте перегній або компост (але не свіжий гній!). Внесіть фосфорно-калійні добрива для зміцнення кореневої системи.

Дачник копає город. Фото: Actuality

Як правильно садити

Глибина посадки — 4-5 см.

Відстань між цибулинами — 8-10 см, між рядками — 15-20 см.

Після посадки замульчуйте грядку торфом, перегноєм або сухим листям.

Чи потрібно вкривати цибулю

У регіонах з суворими зимами бажано накрити грядку ялиновим гіллям або агроволокном. Це захистить від вимерзання та різких перепадів температур.

Врожай цибулі в руці. Фото: Gardening.org

Переваги посадки на зиму

Ранній урожай навесні.

Менше хвороб і шкідників.

Вища врожайність завдяки загартуванню рослини.

