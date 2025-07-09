Що можна посадити після цибулі на городі — найкращі рослини, поради дачникам

Процес збору врожаю цибулі на городі. Фото: Murmures Deco

Після того, як ви зібрали врожай цибулі влітку, на городі залишається вільне місце з гарно розпушеним ґрунтом, тому виникає питання, чи можна щось ще виростити там. Досвідчені дачники розповіли, які культури можна сміливо посадити там, де у вас ріс цей популярний овоч.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Салат зі шпинатом

Ці зелені рослини швидко ростуть і претендують на місце тих, які можна садити одразу після збору врожаю цибулі на городі. Посіявши ці культури на городі вже зараз, ви зберете перший врожай вже за три-чотири тижні. А до осені ви можете встигнути зібрати навіть два врожая.

Салат і шпинат на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Редиска

Оскільки редиска любить розпушений ґрунт, на якому немає бур’янів, її сміливо можна садити після цибулі на городі. Якщо ви це зробите наприкінці літа, ви зможете зібрати гарний і якісний врожай цього овоча до кінця вересня.

Врожай редиски на городі. Фото: Pinterest

Квасоля з горохом

Ці представники бобових культур насичують землю азоту завдяки симбіозу з бульбочковими бактеріями. Справа в тому, що квасоля і горох не конфліктують із цибулею і ефективно використовують те, що залишилося в ґрунті після цього овоча.

Вирощування квасолі та гороху на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Буряк

Якщо ви посадите буряк цього місяця, ви можете зібрати перший врожай до похолодання восени. Але для цього варто садити сорти, які мають середній або ранній термін достигання. Після посадки треба обов’язково поливати рослини.

Врожай буряка на городі. Фото: Freepik

Морква

Цей помаранчевий овоч не страждає від захворювань, від яких страждає цибуля, тому ризик зараження мінімальний. У деяких областях, особливо на півдні та в центрі нашої країни, дачники радять сіяти моркву на місці цибулі.

Викопана морква на городі. Фото: Pinterest

Кріп, петрушка і базилік

Ці культури швидко ростуть і не страждають від таких самих хвороб, як і цибуля. Якщо ви посієте ці пряні трави в липні, вони дадуть запашну зелень до осені, а частину цих рослин можна буде залишити на городі й на зиму.

Вирощування кропу, петрушки і базиліка на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Кольрабі

Цей сорт капусти дає перший врожай вже за 50-60 днів, тому його можна сміливо садити вже зараз. Кольрабі гарно себе почуває після цибулі, особливо якщо перед посадкою підживити ґрунт органічним або мінеральним добривом.

Вирощений качан капусти кольрабі. Фото: Pixabay

Сидерати

Якщо ви більше не плануєте садити овочі на городі, можете засіяти його такими сидератами, як олійна редька, фацелія або гірчиця. Ці рослини не тільки захищають ґрунт від ерозії, а й покращують його родючість і насичують органікою.

Посіяні сидерати у полі. Фото: Pixabay

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