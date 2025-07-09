Что можно посадить после лука на огороде — самые лучшие растения, советы дачникам

Процесс сбора урожая лука на огороде. Фото: Murmures Deco

После того, как вы собрали урожай лука летом, на огороде остается свободное место с хорошо разрыхленной почвой, поэтому возникает вопрос, можно ли что-то еще вырастить там. Опытные дачники рассказали, какие культуры можно смело посадить там, где у вас рос этот популярный овощ.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Какие растения можно выращивать на месте лука

Салат со шпинатом

Эти зеленые растения быстро растут и претендуют на место тех, которые можно сажать сразу после сбора урожая лука на огороде. Посеяв эти культуры на огороде уже сейчас, вы соберете первый урожай уже через три-четыре недели. А до осени вы можете успеть собрать даже два урожая.

Салат и шпинат на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Редиска

Поскольку редиска любит разрыхленную почву, на которой нет сорняков, ее смело можно сажать после лука на огороде. Если вы это сделаете в конце лета, вы сможете собрать хороший и качественный урожай этого овоща до конца сентября.

Урожай редиски на огороде. Фото: Pinterest

Фасоль с горохом

Эти представители бобовых культур насыщают землю азотом благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями. Дело в том, что фасоль и горох не конфликтуют с луком и эффективно используют то, что осталось в почве после этого овоща.

Выращивание фасоли и гороха на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Свекла

Если вы посадите свеклу в этом месяце, вы можете собрать первый урожай до похолодания осенью. Но для этого стоит сажать сорта, которые имеют средний или ранний срок созревания. После посадки надо обязательно поливать растения.

Урожай свеклы на огороде. Фото: Freepik

Морковь

Этот оранжевый овощ не страдает от заболеваний, от которых страдает лук, поэтому риск заражения минимален. В некоторых областях, особенно на юге и в центре нашей страны, дачники советуют сеять морковь на месте лука.

Выкопанная морковь на огороде. Фото: Pinterest

Укроп, петрушка и базилик

Эти культуры быстро растут и не страдают от таких же болезней, как и лук. Если вы посеете эти пряные травы в июле, они дадут душистую зелень к осени, а часть этих растений можно будет оставить на огороде и на зиму.

Выращивание укропа, петрушки и базилика на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Кольраби

Этот сорт капусты дает первый урожай уже через 50-60 дней, поэтому его можно смело сажать уже сейчас. Кольраби хорошо себя чувствует после лука, особенно если перед посадкой подкормить почву органическим или минеральным удобрением.

Выращенный кочан капусты кольраби. Фото: Pixabay

Сидераты

Если вы больше не планируете сажать овощи на огороде, можете засеять его такими сидератами, как масличная редька, фацелия или горчица. Эти растения не только защищают почву от эрозии, но и улучшают ее плодородие и насыщают органикой.

Посеянные сидераты в поле. Фото: Pixabay

Напомним, мы писали о том, можно ли сажать огурцы там, где рос лук.

Ранее мы рассказывали о том, что стоит посадить возле лука на огороде для улучшения урожая.

Также мы сообщали о том, как можно защитить лук на огороде от вредителей и болезней.