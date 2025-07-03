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Головна Дім Підживіть цим цибулю до 12 липня 2025 року — і врожаю не буде меж

Підживіть цим цибулю до 12 липня 2025 року — і врожаю не буде меж

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 19:30
Чим треба підживити цибулю на городі до 12 липня 2025 року — корисні поради дачникам
Догляд врожаю цибулі на городі. Фото: Pinterest

Якщо ви хочете виростити на своєму городі велику, міцну та смачну цибулю, її потрібно обов’язково підживлювати, причому робити це краще в першій половині липня. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами варто підживити цю культуру до 12 липня 2025 року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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У першій половині липня цибуля активно наливається і формує головки з щільним лушпинням, тому саме в цей момент її потрібно "підтримати". Дізнайтеся, чим потрібно обов’язково удобрити цю культуру на городі просто зараз.

Лук
Цибуля на грядці на городі. Фото: Pinterest

Чим потрібно удобрити цибулю до середини липня

Досвідчені дачники радять підживлювати цибулю в липні сульфатом калію, який має у своєму складі такі елементи, як:

  • Калій, який стимулює перехід поживних компонентів від листя до головки
  • Сірка, яка покращує присмак і утворює щільне лушпиння
  • Магній, який підтримує фотосинтез і зберігає надовше зелень пера

Перш ніж підживлювати цибулю, необхідно знати, як правильно приготувати розчин із сульфату калію.

Подкормка лука
Підживлення цибулі на городі. Фото: Pinterest

Як приготувати розчин для підживлення цибулі

Для того, щоб приготувати розчин для підживлення цибулі, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Сульфат калію — десять грамів чи одна чайна ложка з гіркою
  • Вода — десять літрів

Спочатку ретельно зволожте грядку, де у вас росте цибуля, водою, а потім приготовленим розчином полийте рослини під корінь. Це потрібно робити для того, щоб зелене пір’я віддало цибулинам максимальну кількість накопичених поживних елементів. 

Завдяки цьому цибуля швидко набере масу, буде соковитою і може зберігатися впродовж тривалого періоду.

Нагадаємо, ми писали про те, що треба посадити біля цибулі на городі для великого врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, як можна уникнути стрілкування на цибулі. 

Також ми повідомляли про те, як можна захистити цибулю від хвороб і шкідників.

добрива поради город цибуля зелень народні методи
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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