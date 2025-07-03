Чим треба підживити цибулю на городі до 12 липня 2025 року — корисні поради дачникам

Догляд врожаю цибулі на городі. Фото: Pinterest

Якщо ви хочете виростити на своєму городі велику, міцну та смачну цибулю, її потрібно обов’язково підживлювати, причому робити це краще в першій половині липня. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами варто підживити цю культуру до 12 липня 2025 року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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У першій половині липня цибуля активно наливається і формує головки з щільним лушпинням, тому саме в цей момент її потрібно "підтримати". Дізнайтеся, чим потрібно обов’язково удобрити цю культуру на городі просто зараз.

Цибуля на грядці на городі. Фото: Pinterest

Чим потрібно удобрити цибулю до середини липня

Досвідчені дачники радять підживлювати цибулю в липні сульфатом калію, який має у своєму складі такі елементи, як:

Калій, який стимулює перехід поживних компонентів від листя до головки

Сірка, яка покращує присмак і утворює щільне лушпиння

Магній, який підтримує фотосинтез і зберігає надовше зелень пера

Перш ніж підживлювати цибулю, необхідно знати, як правильно приготувати розчин із сульфату калію.

Підживлення цибулі на городі. Фото: Pinterest

Як приготувати розчин для підживлення цибулі

Для того, щоб приготувати розчин для підживлення цибулі, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Сульфат калію — десять грамів чи одна чайна ложка з гіркою

Вода — десять літрів

Спочатку ретельно зволожте грядку, де у вас росте цибуля, водою, а потім приготовленим розчином полийте рослини під корінь. Це потрібно робити для того, щоб зелене пір’я віддало цибулинам максимальну кількість накопичених поживних елементів.

Завдяки цьому цибуля швидко набере масу, буде соковитою і може зберігатися впродовж тривалого періоду.

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