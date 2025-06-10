Як правильно зберігати зелену цибулю — поради

Зелена цибуля. Фото: Freepik

Зелена цибуля часто псується вже за кілька днів після покупки. Насправді, причина криється не в її якості, а в неправильному зберіганні.

Новини.LIVE ділиться порадами, як зберегти зелень свіжішою на довше.

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Як правильно зберігати зелену цибулю

Оскільки зелена цибуля містить багато вологи, вона швидко гниє, особливо якщо залишити її сирою або в герметичному пакеті. Тому перед зберіганням її слід обережно висушити паперовим рушником та видалити пожовклі або зіпсовані пір'їни.

Найкращий спосіб зберігання — у сухій, чистій скляній банці з кришкою або в контейнері, загорнувши зелень у паперовий рушник. Це дозволяє уникнути зайвої вологи та продовжити свіжість до двох тижнів. Зберігати цибулю слід у холодильнику, в умовах прохолоди та мінімальної вологості.

Не рекомендується тримати зелену цибулю у воді, адже так вона швидко розмокає та стає слизькою. Оптимальний підхід — поєднання сухості, прохолоди та вентиляції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно зберігати молодий часник. А також дізнайтеся правила зберігання полуниці, щоб вона довше була свіжою та ароматною.