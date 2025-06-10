Як правильно зберігати зелену цибулю — поради

Щоб зелена цибуля завжди була свіжою — правила зберігання
Зелена цибуля часто псується вже за кілька днів після покупки. Насправді, причина криється не в її якості, а в неправильному зберіганні.
Новини.LIVE ділиться порадами, як зберегти зелень свіжішою на довше.
Як правильно зберігати зелену цибулю
Оскільки зелена цибуля містить багато вологи, вона швидко гниє, особливо якщо залишити її сирою або в герметичному пакеті. Тому перед зберіганням її слід обережно висушити паперовим рушником та видалити пожовклі або зіпсовані пір'їни.
Найкращий спосіб зберігання — у сухій, чистій скляній банці з кришкою або в контейнері, загорнувши зелень у паперовий рушник. Це дозволяє уникнути зайвої вологи та продовжити свіжість до двох тижнів. Зберігати цибулю слід у холодильнику, в умовах прохолоди та мінімальної вологості.
Не рекомендується тримати зелену цибулю у воді, адже так вона швидко розмокає та стає слизькою. Оптимальний підхід — поєднання сухості, прохолоди та вентиляції.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно зберігати молодий часник. А також дізнайтеся правила зберігання полуниці, щоб вона довше була свіжою та ароматною.
Читайте Новини.LIVE!