Как правильно хранить зеленый лук — советы по хранению

Зеленый лук. Фото: Freepik

Зеленый лук часто портится уже через несколько дней после покупки. На самом деле, причина кроется не в его качестве, а в неправильном хранении.

Новини.LIVE делится советами, как сохранить зелень свежей на дольше.

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Как правильно хранить зеленый лук

Поскольку зеленый лук содержит много влаги, он быстро гниет, особенно если оставить его сырым или в герметичном пакете. Поэтому перед хранением его следует осторожно высушить бумажным полотенцем и удалить пожелтевшие или испорченные перья.

Лучший способ хранения — в сухой, чистой стеклянной банке с крышкой или в контейнере, завернув зелень в бумажное полотенце. Это позволяет избежать лишней влаги и продлить свежесть до двух недель. Хранить лук следует в холодильнике, в условиях прохлады и минимальной влажности.

Не рекомендуется держать зеленый лук в воде, ведь так он быстро размокает и становится скользким. Оптимальный подход — сочетание сухости, прохлады и вентиляции.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно хранить молодой чеснок. А также узнайте правила хранения клубники, чтобы она дольше была свежей и ароматной.