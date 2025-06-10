Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Война Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииПогодаВойскоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноЕвровидение1ШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмПромоРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиКухняЕвровидениеАвтоЭксклюзивТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рецепты Чтобы зеленый лук всегда был свежим — правила хранения

Чтобы зеленый лук всегда был свежим — правила хранения

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 00:00
Как правильно хранить зеленый лук — советы по хранению
Зеленый лук. Фото: Freepik

Зеленый лук часто портится уже через несколько дней после покупки. На самом деле, причина кроется не в его качестве, а в неправильном хранении.

Новини.LIVE делится советами, как сохранить зелень свежей на дольше.

Реклама
Читайте также:

Как правильно хранить зеленый лук

Поскольку зеленый лук содержит много влаги, он быстро гниет, особенно если оставить его сырым или в герметичном пакете. Поэтому перед хранением его следует осторожно высушить бумажным полотенцем и удалить пожелтевшие или испорченные перья.

Лучший способ хранения — в сухой, чистой стеклянной банке с крышкой или в контейнере, завернув зелень в бумажное полотенце. Это позволяет избежать лишней влаги и продлить свежесть до двух недель. Хранить лук следует в холодильнике, в условиях прохлады и минимальной влажности.

Не рекомендуется держать зеленый лук в воде, ведь так он быстро размокает и становится скользким. Оптимальный подход — сочетание сухости, прохлады и вентиляции.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно хранить молодой чеснок. А также узнайте правила хранения клубники, чтобы она дольше была свежей и ароматной.

лук действенные лайфхаки зеленый лук полезные советы хранение продуктов
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации