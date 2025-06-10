Как правильно хранить зеленый лук — советы по хранению

Чтобы зеленый лук всегда был свежим — правила хранения
Зеленый лук часто портится уже через несколько дней после покупки. На самом деле, причина кроется не в его качестве, а в неправильном хранении.
Новини.LIVE делится советами, как сохранить зелень свежей на дольше.
Как правильно хранить зеленый лук
Поскольку зеленый лук содержит много влаги, он быстро гниет, особенно если оставить его сырым или в герметичном пакете. Поэтому перед хранением его следует осторожно высушить бумажным полотенцем и удалить пожелтевшие или испорченные перья.
Лучший способ хранения — в сухой, чистой стеклянной банке с крышкой или в контейнере, завернув зелень в бумажное полотенце. Это позволяет избежать лишней влаги и продлить свежесть до двух недель. Хранить лук следует в холодильнике, в условиях прохлады и минимальной влажности.
Не рекомендуется держать зеленый лук в воде, ведь так он быстро размокает и становится скользким. Оптимальный подход — сочетание сухости, прохлады и вентиляции.
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