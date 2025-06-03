Як правильно зберігати молодий часник — поради

Часник. Фото: Freepik

Молодий часник тішить пряним смаком та яскравим ароматом, але швидко втрачає свіжість. Щоб продовжити його термін зберігання, варто дотримуватися кількох простих правил зберігання.

Корисними порадами ділиться "РБК-Україна".

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Як правильно зберігати молодий часник

На відміну від старого часнику, молодий, що з'являється наприкінці весни та на початку літа, вимагає особливих умов зберігання. Його смак ніжніший, а аромат — насичений, проте висока вологість робить його схильним до швидкого псування.

Мити чи сушити молодий часник не варто, краще одразу покласти його до холодильника та зберігати при температурі 4-5 градусів. Щоб уникнути втрат, купуйте лише необхідну кількість.

Залишки також можна заморозити. Для цього цілі зубчики потрібно загорнути у фольгу чи плівку, або подрібнити та заморозити порційно — так не лише збережеться смак, а й буде зручно використовувати часник під час приготування страв.

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