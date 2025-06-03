Как правильно хранить молодой чеснок — советы

Чеснок. Фото: Freepik

Молодой чеснок радует пряным вкусом и ярким ароматом, но быстро теряет свежесть. Чтобы продлить его срок хранения, стоит придерживаться нескольких простых правил хранения.

Полезными советами делится "РБК-Украина".

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Как правильно хранить молодой чеснок

В отличие от старого чеснока, молодой, появляющийся в конце весны и в начале лета, требует особых условий хранения. Его вкус более нежный, а аромат — насыщенный, однако высокая влажность делает его склонным к быстрой порче.

Мыть или сушить молодой чеснок не стоит, лучше сразу положить его в холодильник и хранить при температуре 4-5 градусов. Чтобы избежать потерь, покупайте только необходимое количество.

Остатки также можно заморозить. Для этого целые зубчики нужно завернуть в фольгу или пленку, или измельчить и заморозить порционно — так не только сохранится вкус, но и будет удобно использовать чеснок во время приготовления блюд.

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