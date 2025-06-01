Як правильно заморозити зелень на зиму — порада

Зелень. Фото: Freepik

Свіжа зелень — це не лише смачне доповнення до ваших страв, а й джерело вітамінів. Щоб вона залишалася ароматною та свіжою навіть узимку, варто знати простий секрет зберігання.

Корисною порадою поділилися у блозі korusni_korusnosti.

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Для початку зелень слід добре промити, а потім обережно висушити, щоб не пошкодити ніжні листочки. Далі її необхідно порізати та розділити на порції — так, щоб кожної вистачило на одну страву.

На харчову плівку викласти одну порцію зелені рівним шаром, загорнути у "ковбаску", а потім скрутити у формі "равлика". Так зробити із усіма підготовленими порціями, після чого відправити їх до морозилки.

Такий спосіб заморожування дозволяє зберегти зелень у хорошому стані — листочки не злипаються, зберігають форму, свіжий смак і насичений аромат. До того, "равлики" зручно використовувати, адже для приготування однієї страви достатньо дістати одну заготовку.

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