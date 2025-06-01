Как правильно заморозить зелень на зиму — совет

Зелень. Фото: Freepik

Свежая зелень — это не только вкусное дополнение к вашим блюдам, но и источник витаминов. Чтобы она оставалась ароматной и свежей даже зимой, следует знать простой секрет хранения.

Полезным советом поделились в блоге korusni_korusnosti.

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Для начала зелень следует хорошо промыть, а затем осторожно высушить, чтобы не повредить нежные листочки. Далее ее необходимо порезать и разделить на порции — так, чтобы каждой хватило на одно блюдо.

На пищевую пленку выложить одну порцию зелени ровным слоем, завернуть в "колбаску", а затем скрутить в форме "улитки". Так сделать со всеми подготовленными порциями, после чего отправить их в морозилку.

Такой способ замораживания позволяет сохранить зелень в хорошем состоянии — листочки не слипаются, сохраняют форму, свежий вкус и насыщенный аромат. К тому же, "улитки" удобно использовать, ведь для приготовления одного блюда достаточно достать одну заготовку.

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