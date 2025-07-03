Чем надо подкормить лук на огороде до 12 июля 2025 года — полезные советы дачникам

Уход за урожаем лука на огороде. Фото: Pinterest

Если вы хотите вырастить на своем огороде крупный, крепкий и вкусный лук, его нужно обязательно подкармливать, причем, делать это лучше в первой половине июля. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями стоит подкормить эту культуру до 12 июля 2025 года.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

В первой половине июля лук активно наливается и формирует головки с плотной шелухой, поэтому именно в этот момент его нужно "поддержать". Узнайте, чем нужно обязательно удобрить эту культуру на огороде прямо сейчас.

Лук на грядке на огороде. Фото: Pinterest

Чем нужно удобрить лук до середины июля

Опытные дачники советуют подкармливать лук в июле сульфатом калия, который имеет в своем составе такие элементы, как:

Калий, который стимулирует переход питательных компонентов от листьев к головке

Сера, которая улучшает привкус и образует плотную шелуху

Магний, который поддерживает фотосинтез и сохраняет надольше зелень пера

Прежде, чем подкармливать лук, необходимо знать, как правильно приготовить раствор из сульфата калия.

Подкормка лука на огороде. Фото: Pinterest

Как приготовить раствор для подкормки лука

Для того, чтобы приготовить раствор для подкормки лука, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Сульфат калия — десять грамм или одна чайная ложка с горкой

Вода — десять литров

Сначала тщательно увлажните грядку, где у вас растет лук, водой, а затем приготовленным раствором полейте растения под корень. Это нужно делать для того, чтобы зеленые перья отдали луковицам максимальное количество накопленных питательных элементов.

Благодаря этому лук быстро наберет массу, будет сочным и может храниться в течение длительного периода.

Напомним, мы писали о том, что надо посадить возле лука на огороде для большого урожая.

Ранее мы рассказывали о том, как можно избежать стрелкования на луке.

Также мы сообщали о том, как можно защитить лук от болезней и вредителей.