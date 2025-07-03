Чем надо подкормить лук на огороде до 12 июля 2025 года — полезные советы дачникам

Подкормите этим лук до 12 июля 2025 — и урожаю не будет предела
Если вы хотите вырастить на своем огороде крупный, крепкий и вкусный лук, его нужно обязательно подкармливать, причем, делать это лучше в первой половине июля. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями стоит подкормить эту культуру до 12 июля 2025 года.
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В первой половине июля лук активно наливается и формирует головки с плотной шелухой, поэтому именно в этот момент его нужно "поддержать". Узнайте, чем нужно обязательно удобрить эту культуру на огороде прямо сейчас.
Чем нужно удобрить лук до середины июля
Опытные дачники советуют подкармливать лук в июле сульфатом калия, который имеет в своем составе такие элементы, как:
- Калий, который стимулирует переход питательных компонентов от листьев к головке
- Сера, которая улучшает привкус и образует плотную шелуху
- Магний, который поддерживает фотосинтез и сохраняет надольше зелень пера
Прежде, чем подкармливать лук, необходимо знать, как правильно приготовить раствор из сульфата калия.
Как приготовить раствор для подкормки лука
Для того, чтобы приготовить раствор для подкормки лука, вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Сульфат калия — десять грамм или одна чайная ложка с горкой
- Вода — десять литров
Сначала тщательно увлажните грядку, где у вас растет лук, водой, а затем приготовленным раствором полейте растения под корень. Это нужно делать для того, чтобы зеленые перья отдали луковицам максимальное количество накопленных питательных элементов.
Благодаря этому лук быстро наберет массу, будет сочным и может храниться в течение длительного периода.
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