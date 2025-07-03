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Главная Дом Подкормите этим лук до 12 июля 2025 — и урожаю не будет предела

Подкормите этим лук до 12 июля 2025 — и урожаю не будет предела

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 19:30
Чем надо подкормить лук на огороде до 12 июля 2025 года — полезные советы дачникам
Уход за урожаем лука на огороде. Фото: Pinterest

Если вы хотите вырастить на своем огороде крупный, крепкий и вкусный лук, его нужно обязательно подкармливать, причем, делать это лучше в первой половине июля. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями стоит подкормить эту культуру до 12 июля 2025 года.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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В первой половине июля лук активно наливается и формирует головки с плотной шелухой, поэтому именно в этот момент его нужно "поддержать". Узнайте, чем нужно обязательно удобрить эту культуру на огороде прямо сейчас.

Лук
Лук на грядке на огороде. Фото: Pinterest

Чем нужно удобрить лук до середины июля

Опытные дачники советуют подкармливать лук в июле сульфатом калия, который имеет в своем составе такие элементы, как:

  • Калий, который стимулирует переход питательных компонентов от листьев к головке
  • Сера, которая улучшает привкус и образует плотную шелуху
  • Магний, который поддерживает фотосинтез и сохраняет надольше зелень пера

Прежде, чем подкармливать лук, необходимо знать, как правильно приготовить раствор из сульфата калия.

Подкормка лука
Подкормка лука на огороде. Фото: Pinterest

Как приготовить раствор для подкормки лука

Для того, чтобы приготовить раствор для подкормки лука, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Сульфат калия — десять грамм или одна чайная ложка с горкой
  • Вода — десять литров

Сначала тщательно увлажните грядку, где у вас растет лук, водой, а затем приготовленным раствором полейте растения под корень. Это нужно делать для того, чтобы зеленые перья отдали луковицам максимальное количество накопленных питательных элементов.

Благодаря этому лук быстро наберет массу, будет сочным и может храниться в течение длительного периода.

Напомним, мы писали о том, что надо посадить возле лука на огороде для большого урожая.

Ранее мы рассказывали о том, как можно избежать стрелкования на луке.

Также мы сообщали о том, как можно защитить лук от болезней и вредителей.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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