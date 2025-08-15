Що треба зробити з цибулею після збору врожаю, щоб вона довго зберігалася — поради дачникам

Обов'язково зробіть це з цибулею після збору врожаю — поради
Якщо ви хочете, щоб врожай цибулі з городу пролежав якнайдовше, важливо не тільки вчасно викопати її, а й підготувати до зберігання. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно обов'язково зробити, щоб зберегти свіжу цибулю, яка не буде гнити і псуватися.
Щоб довго насолоджуватися цибулею з власного городу, її потрібно належним чином підготувати до зберігання. Дачники розповіли, як її посадити, як правильно сушити і де тримати цибулини, щоб вони не псувалися.
Як садити цибулю, щоб вона гарно зберігалася
Дачники з досвідом рекомендують садити цибулю так, щоб коренева система була лише злегка присипана землею. Завдяки цьому цибулини будуть розташовані майже на поверхні ґрунту, а тому вони краще будуть прогріватися під сонячними променями і рости міцними.
Це допоможе овочу краще зберігатися після збору врожаю і уникнути гниття в процесі.
Як сушити цибулю після викопування
Щойно ви зібрали врожай цибулі на городі, розкладіть її під навісом або там, де сухо і гарно провітрюється. Ні в якому разі не допускайте того, щоб прямі сонячні промені потрапляли на зібраний врожай. Справа в тому, що сонце може нагріти цибулини і зіпсувати луску, а це не дасть їм довго зберігатися.
Де краще зберігати цибулю після викопування
Щойно ви просушили цибулю, перенесіть її туди, де прохолодно і немає вологи. Це може бути звичайна комора або горище, де є гарна вентиляція. Але стежте за тим, щоб у приміщенні не було вогкості та різних перепадів температури повітря.
