Головна Дім та город Обов'язково зробіть це з цибулею після збору врожаю — поради

Обов'язково зробіть це з цибулею після збору врожаю — поради

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 16:54
Що треба зробити з цибулею після збору врожаю, щоб вона довго зберігалася — поради дачникам
Чоловік із зібраним врожаєм цибулі на городі. Фото: Planalto Desidratados

Якщо ви хочете, щоб врожай цибулі з городу пролежав якнайдовше, важливо не тільки вчасно викопати її, а й підготувати до зберігання. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно обов'язково зробити, щоб зберегти свіжу цибулю, яка не буде гнити і псуватися.

Про це розповідають на каналі "Наша дача!" в YouTube.

Читайте також:

Щоб довго насолоджуватися цибулею з власного городу, її потрібно належним чином підготувати до зберігання. Дачники розповіли, як її посадити, як правильно сушити і де тримати цибулини, щоб вони не псувалися.

Лук
Кілька цибулин у кошику. Фото: Daily Express

Як садити цибулю, щоб вона гарно зберігалася

Дачники з досвідом рекомендують садити цибулю так, щоб коренева система була лише злегка присипана землею. Завдяки цьому цибулини будуть розташовані майже на поверхні ґрунту, а тому вони краще будуть прогріватися під сонячними променями і рости міцними. 

Це допоможе овочу краще зберігатися після збору врожаю і уникнути гниття в процесі.

Посадка лука
Посадка цибулі на городі. Фото: Pinterest

Як сушити цибулю після викопування

Щойно ви зібрали врожай цибулі на городі, розкладіть її під навісом або там, де сухо і гарно провітрюється. Ні в якому разі не допускайте того, щоб прямі сонячні промені потрапляли на зібраний врожай. Справа в тому, що сонце може нагріти цибулини і зіпсувати луску, а це не дасть їм довго зберігатися.

Де краще зберігати цибулю після викопування

Щойно ви просушили цибулю, перенесіть її туди, де прохолодно і немає вологи. Це може бути звичайна комора або горище, де є гарна вентиляція. Але стежте за тим, щоб у приміщенні не було вогкості та різних перепадів температури повітря.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно сушити цибулю в домашніх умовах. 

Раніше ми розповідали про те, що можна садити на городі після цибулі. 

Також ми повідомляли про те, що варто посадити біля цибулі на городі для покращення врожаю.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
