Головна Дім та город Ці сорти цибулі обов'язково треба посадити на городі — поради

Ці сорти цибулі обов'язково треба посадити на городі — поради

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 03:13
Які найкращі сорти цибулі посадити на городі — поради дачникам
Чоловік, який тримає зібраний врожай цибулі в руці. Фото: Daily Express

Щоб гарантовано зібрати гарний врожай цибулі на городі, варто звернути особливу увагу на один важливий етап, а саме — на вибір сортів. Досвідчені дачники розповіли, які гібриди цього овоча потрібно обов’язково посадити на своєму городі, щоб отримати міцні та здорові цибулини на ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Найкращі сорти цибулі для посадки на городі

Сорт "Штуттгартер Різен"

Цей сорт вважається серед професіоналів одним з найбільш стабільних і масових. Цибулини такого сорту виростають щільними і плоско-округлими зовні, а вага кожної становить від 100 до 150 грамів. Особливістю цього сорту є довге зберігання без втрат. 

До того ж, цибуля такого сорту дає гарний врожай навіть в регіонах, де майже немає опадів, стійка до стрілкування і високих температур повітря, а також гарно чиститься.

Сорт "Штуттгартер Ризен"
Цибулини сорту "Штуттгартер Різен". Фото: Pinterest

Сорт "Ред Барон"

Дачники люблять цей сорт не тільки за те, якого кольору цибулини, а й за те, які вони на смак. Шкірка кожної цибулі темно-червона, а всередині вона має ніжну структуру. А ще завдяки солодкуватому смаку цибуля цього сорту ідеально підходить для салатів.

Ще одними перевагами цього сорту є висока врожайність і гарний зовнішній вигляд. Вага кожної цибулини не перевищує 130 грамів, а ще цибуля цього сорту тримає форму навіть при негоді.

Сорт "Рэд Барон"
Цибуля сорту "Ред Барон". Фото: Gardeningetc

Сорт "Стардаст"

Цибуля такого сорту має сніжно-білу шкірку і не дуже гостра, тому її часто додають до різних салатів, маринадів і навіть десертів. Головною перевагою цього сорту є той факт, що ви вже за 65-70 днів зможете зібрати перший врожай на городі.

Вага кожної цибулини з цього сорту становить від 80 до 120 грамів, тому вони дуже легкі.

Сорт "Стардаст"
Ріпчаста цибуля сорту "Стардаст". Фото: Pinterest

Сорт "Геркулес F1"

Цей сорт виведений спеціально для масового вирощування, а його цибулини виростають великими і правильної форми. А ще така цибуля має щільну структуру і стійко витримує різні захворювання. З одного квадратного метра можна зібрати до восьми кілограмів врожаю.

До того ж, цибуля цього сорту чудово зберігається і майже не викликає проблем під час догляду.

Сорт "Геркулес F1"
Цибулини сорту "Геркулес F1". Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, коли краще викопувати цибулю на городі для гарного врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, чи варто садити огірки після цибулі на городі. 

Також ми повідомляли про те, як можна захистити цибулю на городі від шкідників і хвороб.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
