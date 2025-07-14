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Головна Дім Коли збирати цибулю на городі в 2025 році — ознаки стиглості

Коли збирати цибулю на городі в 2025 році — ознаки стиглості

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 22:33
Коли треба збирати цибулю на городі в 2025 році — головні ознаки стиглості врожаю, поради дачникам
Людина, яка збирає врожай цибулі на городі. Фото: Freepik

Під час вирощування цибулі на городі потрібно не тільки поливати, підживлювати і обробляти її, а й вчасно викопати, щоб не втратити врожай. Досвідчені дачники розповіли, в який момент краще збирати цей овоч на городі та як це правильно робити, щоб він довго зберігався.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Для отримання гарного врожаю цибулі потрібно знати, коли і як її викопувати. Це допоможе вам не тільки не нашкодити цибулинам, а й насолоджуватися смачним врожаєм протягом тривалого часу.

Лук
Зібраний врожай цибулі у відрі. Фото: Decorexpro

Коли краще збирати врожай цибулі на городі

Якщо ви помітили, що зовнішні лусочки на цибулі набули свого кольору, тобто, у червоної цибулі — темного, а у ріпчастої — золотавого, це означає, що вже можна збирати врожай. А ще на стиглість цієї культури вказує м’яка шийка і пожовтіння пера на 70-80%.

Якщо ви побачили на своїх рослинах всі ці ознаки, то можете сміливо брати кошель і йти на город збирати врожай.

Урожай лука
Викопаний врожай цибулі в руці. Фото: Freepik

Як правильно збирати врожай цибулі на городі

Якщо земля на вашій городній ділянці не дуже щільна і не важка, то можете не викопувати цибулю, а просто витягнути її за перо. У такому випадку цибулина доволі спокійно та легко вийде з-під землі, а вам не потрібно йти по лопату.

Втім, якщо ґрунт щільний, то потрібно використати спеціальні вили для збору врожаю цибулі. Цим інструментом обережно підкопайте цибулину, щоб не зіпсувати її, а коли вона піде вгору, просто візьміться за перо і дістаньте цибулю.

Після збору врожаю обов’язково просушіть цибулини під сонячними променями. Тільки після цього можете збирати цибулю і переміщати її на основне місце для зберігання.

Нагадаємо, ми писали про те, чи варто садити огірки на городі після цибулі. 

Раніше ми розповідали про те, що посадити біля цибулі на городі, щоб вона виросла смачною і соковитою. 

Також ми повідомляли про те, як можна вберегти цибулю на городі від шкідників і хвороб.

врожай овочі рослини культура поради цибуля
Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
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