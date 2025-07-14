Коли треба збирати цибулю на городі в 2025 році — головні ознаки стиглості врожаю, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай цибулі на городі. Фото: Freepik

Під час вирощування цибулі на городі потрібно не тільки поливати, підживлювати і обробляти її, а й вчасно викопати, щоб не втратити врожай. Досвідчені дачники розповіли, в який момент краще збирати цей овоч на городі та як це правильно робити, щоб він довго зберігався.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Для отримання гарного врожаю цибулі потрібно знати, коли і як її викопувати. Це допоможе вам не тільки не нашкодити цибулинам, а й насолоджуватися смачним врожаєм протягом тривалого часу.

Зібраний врожай цибулі у відрі. Фото: Decorexpro

Коли краще збирати врожай цибулі на городі

Якщо ви помітили, що зовнішні лусочки на цибулі набули свого кольору, тобто, у червоної цибулі — темного, а у ріпчастої — золотавого, це означає, що вже можна збирати врожай. А ще на стиглість цієї культури вказує м’яка шийка і пожовтіння пера на 70-80%.

Якщо ви побачили на своїх рослинах всі ці ознаки, то можете сміливо брати кошель і йти на город збирати врожай.

Викопаний врожай цибулі в руці. Фото: Freepik

Як правильно збирати врожай цибулі на городі

Якщо земля на вашій городній ділянці не дуже щільна і не важка, то можете не викопувати цибулю, а просто витягнути її за перо. У такому випадку цибулина доволі спокійно та легко вийде з-під землі, а вам не потрібно йти по лопату.

Втім, якщо ґрунт щільний, то потрібно використати спеціальні вили для збору врожаю цибулі. Цим інструментом обережно підкопайте цибулину, щоб не зіпсувати її, а коли вона піде вгору, просто візьміться за перо і дістаньте цибулю.

Після збору врожаю обов’язково просушіть цибулини під сонячними променями. Тільки після цього можете збирати цибулю і переміщати її на основне місце для зберігання.

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