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Главная Дом Когда собирать лук на огороде в 2025 году — признаки спелости

Когда собирать лук на огороде в 2025 году — признаки спелости

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 22:33
Когда надо собирать лук на огороде в 2025 году — главные признаки спелости урожая, советы дачникам
Человек, который собирает урожай лука на огороде. Фото: Freepik

Во время выращивания лука на огороде нужно не только поливать, подкармливать и обрабатывать его, но и вовремя выкопать, чтобы не потерять урожай. Опытные дачники рассказали, в какой момент лучше собирать этот овощ на огороде и как это правильно делать, чтобы он долго хранился.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Для получения хорошего урожая лука нужно знать, когда и как его выкапывать. Это поможет вам не только не навредить луковицам, но и наслаждаться вкусным урожаем в течение длительного времени.

Лук
Собранный урожай лука в ведре. Фото: Decorexpro

Когда лучше собирать урожай лука на огороде

Если вы заметили, что внешние чешуйки на луке приобрели свой цвет, то есть, у красного лука — темный, а у репчатого — золотистый, это означает, что уже можно собирать урожай. А еще на спелость этой культуры указывает мягкая шейка и пожелтение пера на 70-80%.

Если вы увидели на своих растениях все эти признаки, то можете смело брать кошель и идти на огород собирать урожай.

Урожай лука
Выкопанный урожай лука в руке. Фото: Freepik

Как правильно собирать урожай лука на огороде

Если земля на вашем огородном участке не очень плотная и не тяжелая, то можете не выкапывать лук, а просто вытянуть его за перо. В таком случае луковица довольно спокойно и легко выйдет из-под земли, а вам не нужно идти за лопатой.

Впрочем, если почва плотная, то нужно использовать специальные вилы для сбора урожая лука. Этим инструментом осторожно подкопайте луковицу, чтобы не испортить ее, а когда она пойдет вверх, просто возьмитесь за перо и достаньте лук.

После сбора урожая обязательно просушите луковицы под солнечными лучами. Только после этого можете собирать лук и перемещать его на основное место для хранения.

Напомним, мы писали о том, стоит ли сажать огурцы на огороде после лука.

Ранее мы рассказывали о том, что посадить возле лука на огороде, чтобы он вырос вкусным и сочным.

Также мы сообщали о том, как можно уберечь лук на огороде от вредителей и болезней.

урожай овощи растения культура советы лук
Евгения Окатая - Редактор
Автор:
Евгения Окатая
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