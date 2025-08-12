Видео
Эти сорта лука обязательно надо посадить на огороде — советы

Дата публикации 12 августа 2025 03:13
Какие лучшие сорта лука посадить на огороде — советы дачникам
Чтобы гарантированно собрать хороший урожай лука на огороде, стоит обратить особое внимание на один важный этап, а именно — на выбор сортов. Опытные дачники рассказали, какие гибриды этого овоща нужно обязательно посадить на своем огороде, чтобы получить крепкие и здоровые луковицы на участке.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Самые лучшие сорта лука для посадки на огороде

Сорт "Штуттгартер Ризен"

Этот сорт считается среди профессионалов одним из самых стабильных и массовых. Луковицы такого сорта вырастают плотными и плоско-округлыми внешне, а вес каждой составляет от 100 до 150 грамм. Особенностью этого сорта является долгое хранение без потерь.

К тому же, лук такого сорта дает хороший урожай даже в регионах, где почти нет осадков, устойчив к стрелкованию и высоким температурам воздуха, а также хорошо чистится.

Сорт "Штуттгартер Ризен"
Луковицы сорта "Штуттгартер Ризен". Фото: Pinterest

Сорт "Рэд Барон"

Дачники любят этот сорт не только за то, какого цвета луковицы, но и за то, какие они на вкус. Кожура каждого лука темно-красная, а внутри он имеет нежную структуру. А еще благодаря сладковатому вкусу лук этого сорта идеально подходит для салатов.

Еще одними преимуществами этого сорта является высокая урожайность и красивый внешний вид. Вес каждой луковицы не превышает 130 грамм, а еще лук этого сорта держит форму даже при непогоде.

Сорт "Рэд Барон"
Лук сорта "Рэд Барон". Фото: Gardeningetc

Сорт "Стардаст"

Лук такого сорта имеет снежно-белую кожуру и не очень острый, поэтому его часто добавляют в различные салаты, маринады и даже десерты. Главным преимуществом этого сорта является тот факт, что вы уже через 65-70 дней сможете собрать первый урожай на огороде.

Вес каждой луковицы из этого сорта составляет от 80 до 120 грамм, поэтому они очень легкие.

Сорт "Стардаст"
Репчатый лук сорта "Стардаст". Фото: Pinterest

Сорт "Геркулес F1"

Этот сорт выведен специально для массового выращивания, а его луковицы вырастают крупными и правильной формы. А еще такой лук имеет плотную структуру и стойко выдерживает различные заболевания. С одного квадратного метра можно собрать до восьми килограмм урожая.

К тому же, лук этого сорта прекрасно хранится и почти не вызывает проблем во время ухода.

Сорт "Геркулес F1"
Луковицы сорта "Геркулес F1". Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, когда лучше выкапывать лук на огороде для хорошего урожая.

Ранее мы рассказывали о том, стоит ли сажать огурцы после лука на огороде.

Также мы сообщали о том, как можно защитить лук на огороде от вредителей и болезней.

