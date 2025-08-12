Какие лучшие сорта лука посадить на огороде — советы дачникам

Эти сорта лука обязательно надо посадить на огороде — советы
Чтобы гарантированно собрать хороший урожай лука на огороде, стоит обратить особое внимание на один важный этап, а именно — на выбор сортов. Опытные дачники рассказали, какие гибриды этого овоща нужно обязательно посадить на своем огороде, чтобы получить крепкие и здоровые луковицы на участке.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Самые лучшие сорта лука для посадки на огороде
Сорт "Штуттгартер Ризен"
Этот сорт считается среди профессионалов одним из самых стабильных и массовых. Луковицы такого сорта вырастают плотными и плоско-округлыми внешне, а вес каждой составляет от 100 до 150 грамм. Особенностью этого сорта является долгое хранение без потерь.
К тому же, лук такого сорта дает хороший урожай даже в регионах, где почти нет осадков, устойчив к стрелкованию и высоким температурам воздуха, а также хорошо чистится.
Сорт "Рэд Барон"
Дачники любят этот сорт не только за то, какого цвета луковицы, но и за то, какие они на вкус. Кожура каждого лука темно-красная, а внутри он имеет нежную структуру. А еще благодаря сладковатому вкусу лук этого сорта идеально подходит для салатов.
Еще одними преимуществами этого сорта является высокая урожайность и красивый внешний вид. Вес каждой луковицы не превышает 130 грамм, а еще лук этого сорта держит форму даже при непогоде.
Сорт "Стардаст"
Лук такого сорта имеет снежно-белую кожуру и не очень острый, поэтому его часто добавляют в различные салаты, маринады и даже десерты. Главным преимуществом этого сорта является тот факт, что вы уже через 65-70 дней сможете собрать первый урожай на огороде.
Вес каждой луковицы из этого сорта составляет от 80 до 120 грамм, поэтому они очень легкие.
Сорт "Геркулес F1"
Этот сорт выведен специально для массового выращивания, а его луковицы вырастают крупными и правильной формы. А еще такой лук имеет плотную структуру и стойко выдерживает различные заболевания. С одного квадратного метра можно собрать до восьми килограмм урожая.
К тому же, лук этого сорта прекрасно хранится и почти не вызывает проблем во время ухода.
Напомним, мы писали о том, когда лучше выкапывать лук на огороде для хорошего урожая.
Ранее мы рассказывали о том, стоит ли сажать огурцы после лука на огороде.
Также мы сообщали о том, как можно защитить лук на огороде от вредителей и болезней.
Читайте Новини.LIVE!