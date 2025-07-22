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Головна Дім Як сушити цибулю в домашніх умовах — найкращі методи

Як сушити цибулю в домашніх умовах — найкращі методи

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 16:54
Як правильно сушити цибулю вдома — найкращі методи, корисні поради
Господиня, яка викладає цибулю на стіл на кухні. Фото: Food Republic

Всі дачники хочуть зберегти врожай цибулі після викопування якнайдовше, а для цього її потрібно обов’язково посушити. Дізнайтеся, як підготувати культуру і як правильно проводити цю процедуру, щоб насолоджуватися гарним смаком цього овоча цілий рік.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як підготувати цибулю до сушіння

Перш ніж сушити цибулю, її потрібно спочатку почистити — для цього зніміть зовнішню лузгу і змийте весь бруд з цибулю під холодною водою, а потім видаліть верхівки з корінцями. Після цього поріжте цибулю тонкими кільцями або півкільцями завтовшки від двох до трьох міліметрів.

Для збереження світлого кольору замочіть цибулю в розчині лимонного соку на десять хвилин. Для цього додайте одну столову ложку цього соку в один літр води. 

Лук
Обрізка цибулі перед сушінням. Фото: NAVER

Як посушити цибулю після збору врожаю

Сушіння цибулі в духовці

Щоб посушити цибулю в духовці, спочатку розігрійте її до 50-60 °C, а потім візьміть деко, застеліть його пергаментом в один шар і розкладіть цибулю. Сушіть цибулю від шести до восьми годин, час від часу перевертаючи шматочку. Якщо цибуля стала сухою, хрусткою і ламається під час згинання, то вона вже готова.

Сушіння цибулі в електричній сушарці

Для сушіння цибулі в електросушарці розкладіть її на лотки одним шаром, увімкніть сушарку на температуру 55-60 °C і сушіть протягом восьми або 12 годин, перемішуючи шматочки кожні дві-три години. 

Сушение лука
Процес сушіння цибулі надворі. Фото: Decorexpro

Сушіння цибулі на відкритому повітрі

Щоб посушити цибулю надворі, візьміть сітчасті піддони або марлю та розкладіть на них цибулю, залишивши в місці, де є тінь і гарний потік повітря. Накрийте овоч тонкою тканиною, щоб захистити від комах, і сушіть один-два тижні, час від часу перевертаючи цибулю.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини можна садити після цибулі на городі. 

Раніше ми розповідали про те, чи можна садити огірки після цибулі на городі. 

Також ми повідомляли про те, що треба посадити біля цибулі на городі для покращення врожаю.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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