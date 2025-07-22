Як правильно сушити цибулю вдома — найкращі методи, корисні поради

Господиня, яка викладає цибулю на стіл на кухні. Фото: Food Republic

Всі дачники хочуть зберегти врожай цибулі після викопування якнайдовше, а для цього її потрібно обов’язково посушити. Дізнайтеся, як підготувати культуру і як правильно проводити цю процедуру, щоб насолоджуватися гарним смаком цього овоча цілий рік.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як підготувати цибулю до сушіння

Перш ніж сушити цибулю, її потрібно спочатку почистити — для цього зніміть зовнішню лузгу і змийте весь бруд з цибулю під холодною водою, а потім видаліть верхівки з корінцями. Після цього поріжте цибулю тонкими кільцями або півкільцями завтовшки від двох до трьох міліметрів.

Для збереження світлого кольору замочіть цибулю в розчині лимонного соку на десять хвилин. Для цього додайте одну столову ложку цього соку в один літр води.

Обрізка цибулі перед сушінням. Фото: NAVER

Як посушити цибулю після збору врожаю

Сушіння цибулі в духовці

Щоб посушити цибулю в духовці, спочатку розігрійте її до 50-60 °C, а потім візьміть деко, застеліть його пергаментом в один шар і розкладіть цибулю. Сушіть цибулю від шести до восьми годин, час від часу перевертаючи шматочку. Якщо цибуля стала сухою, хрусткою і ламається під час згинання, то вона вже готова.

Сушіння цибулі в електричній сушарці

Для сушіння цибулі в електросушарці розкладіть її на лотки одним шаром, увімкніть сушарку на температуру 55-60 °C і сушіть протягом восьми або 12 годин, перемішуючи шматочки кожні дві-три години.

Процес сушіння цибулі надворі. Фото: Decorexpro

Сушіння цибулі на відкритому повітрі

Щоб посушити цибулю надворі, візьміть сітчасті піддони або марлю та розкладіть на них цибулю, залишивши в місці, де є тінь і гарний потік повітря. Накрийте овоч тонкою тканиною, щоб захистити від комах, і сушіть один-два тижні, час від часу перевертаючи цибулю.

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