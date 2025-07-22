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Главная Дом Как сушить лук в домашних условиях — самые лучшие методы

Как сушить лук в домашних условиях — самые лучшие методы

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 16:54
Как правильно сушить лук дома — самые лучшие методы, полезные советы
Хозяйка, которая выкладывает лук на стол на кухне. Фото: Food Republic

Все дачники хотят сохранить урожай лука после выкапывания как можно надольше, а для этого его нужно обязательно посушить. Узнайте, как подготовить культуру и как правильно проводить эту процедуру, чтобы наслаждаться хорошим вкусом этого овоща круглый год.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как подготовить лук к сушке

Прежде, чем сушить лук, его нужно сначала почистить — для этого снимите внешнюю шелуху и смойте всю грязь с лука под холодной водой, а затем удалите верхушки с корешками. После этого порежьте лук тонкими кольцами или полукольцами толщиной от двух до трех миллиметров.

Для сохранения светлого цвета замочите лук в растворе лимонного сока на десять минут. Для этого добавьте одну столовую ложку этого сока в один литр воды.

Лук
Обрезка лука перед сушкой. Фото: NAVER

Как посушить лук после сбора урожая

Сушка лука в духовке

Чтобы посушить лук в духовке, сначала разогрейте ее до 50-60 °C, а затем возьмите противень, застелите его пергаментом в один слой и разложите лук. Сушите лук от шести до восьми часов, время от времени переворачивая кусочки. Если лук стал сухим, хрустящим и ломается во время сгибания, то он уже готов.

Сушка лука в электрической сушилке

Для сушки лука в электросушилке разложите его на лотки одним слоем, включите сушилку на температуру 55-60 °C и сушите в течение восьми или 12 часов, перемешивая кусочки каждые два-три часа.

Сушение лука
Процесс сушки лука на улице. Фото: Decorexpro

Сушка лука на открытом воздухе

Чтобы посушить лук на улице, возьмите сетчатые поддоны или марлю и разложите на них лук, оставив в месте, где есть тень и хороший поток воздуха. Накройте овощ тонкой тканью, чтобы защитить от насекомых, и сушите одну-две недели, время от времени переворачивая лук.

Напомним, мы писали о том, какие растения можно сажать после лука на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, можно ли сажать огурцы после лука на огороде.

Также мы сообщали о том, что надо посадить возле лука на огороде для улучшения урожая.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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