Как правильно сушить лук дома — самые лучшие методы, полезные советы

Как сушить лук в домашних условиях — самые лучшие методы
Все дачники хотят сохранить урожай лука после выкапывания как можно надольше, а для этого его нужно обязательно посушить. Узнайте, как подготовить культуру и как правильно проводить эту процедуру, чтобы наслаждаться хорошим вкусом этого овоща круглый год.
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Как подготовить лук к сушке
Прежде, чем сушить лук, его нужно сначала почистить — для этого снимите внешнюю шелуху и смойте всю грязь с лука под холодной водой, а затем удалите верхушки с корешками. После этого порежьте лук тонкими кольцами или полукольцами толщиной от двух до трех миллиметров.
Для сохранения светлого цвета замочите лук в растворе лимонного сока на десять минут. Для этого добавьте одну столовую ложку этого сока в один литр воды.
Как посушить лук после сбора урожая
Сушка лука в духовке
Чтобы посушить лук в духовке, сначала разогрейте ее до 50-60 °C, а затем возьмите противень, застелите его пергаментом в один слой и разложите лук. Сушите лук от шести до восьми часов, время от времени переворачивая кусочки. Если лук стал сухим, хрустящим и ломается во время сгибания, то он уже готов.
Сушка лука в электрической сушилке
Для сушки лука в электросушилке разложите его на лотки одним слоем, включите сушилку на температуру 55-60 °C и сушите в течение восьми или 12 часов, перемешивая кусочки каждые два-три часа.
Сушка лука на открытом воздухе
Чтобы посушить лук на улице, возьмите сетчатые поддоны или марлю и разложите на них лук, оставив в месте, где есть тень и хороший поток воздуха. Накройте овощ тонкой тканью, чтобы защитить от насекомых, и сушите одну-две недели, время от времени переворачивая лук.
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