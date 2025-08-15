Видео
Главная Дом и огород Обязательно сделайте это с луком после сбора урожая — советы

Обязательно сделайте это с луком после сбора урожая — советы

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 16:54
Что надо сделать с луком после сбора урожая, чтобы он долго хранился — советы дачникам
Мужчина с собранным урожаем лука на огороде. Фото: Planalto Desidratados

Если вы хотите, чтобы урожай лука с огорода пролежал как можно дольше, важно не только вовремя выкопать его, но и подготовить к хранению. Опытные дачники рассказали, что нужно обязательно сделать, чтобы сохранить свежий лук, который не будет гнить и портиться.

Об этом рассказывают на канале "Наша дача!" в YouTube.

Читайте также:

Чтобы долго наслаждаться луком с собственного огорода, его нужно должным образом подготовить к хранению. Дачники рассказали, как его посадить, как правильно сушить и где держать луковицы, чтобы они не портились.

Лук
Несколько луковиц в корзине. Фото: Daily Express

Как сажать лук, чтобы он хорошо хранился

Дачники с опытом рекомендуют сажать лук так, чтобы корневая система была лишь слегка присыпана землей. Благодаря этому луковицы будут расположены почти на поверхности почвы, а потому они лучше будут прогреваться под солнечными лучами и расти крепкими.

Это поможет овощу лучше храниться после сбора урожая и избежать гниения в процессе.

Посадка лука
Посадка лука на огороде. Фото: Pinterest

Как сушить лук после выкапывания

Как только вы собрали урожай лука на огороде, разложите его под навесом или там, где сухо и хорошо проветривается. Ни в коем случае не допускайте того, чтобы прямые солнечные лучи попадали на собранный урожай. Дело в том, что солнце может нагреть луковицы и испортить чешую, а это не даст им долго храниться.

Где лучше хранить лук после выкапывания

Как только вы просушили лук, перенесите его туда, где прохладно и нет влаги. Это может быть обычная кладовка или чердак, где есть хорошая вентиляция. Но следите за тем, чтобы в помещении не было сырости и различных перепадов температуры воздуха.

Напомним, мы писали о том, как правильно сушить лук в домашних условиях.

Ранее мы рассказывали о том, что можно сажать на огороде после лука.

Также мы сообщали о том, что стоит посадить возле лука на огороде для улучшения урожая.

урожай овощи советы огород лук хранение продуктов
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
