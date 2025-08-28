Как правильно сажать лук на зиму, чтобы собрать урожай осенью - советы огородникам

Человек сажает лук на грядку. Фото: Pinterest

Осенняя посадка лука позволяет получить ранний урожай еще до лета. Важно выбрать правильное время, подготовить почву и подобрать подходящие сорта.

Когда сажать лук на зиму

Оптимальное время для посадки — за 2-3 недели до стабильных заморозков. В большинстве регионов это конец октября — начало ноября. Главное, чтобы почва остыла до +5...+7 °С, но не промерзла.

Лук растет на грядке. Фото: Pinterest

Какой лук сажать осенью

Севок мелкого размера (1-1,5 см) — лучший вариант для зимней посадки.

Не используйте крупные луковицы.

Выберите устойчивые к холодам сорта, например: Штутгартер Ризен, Сеншуй, Стригуновская.

Подготовка почвы

Выберите солнечное место с легкой, плодородной почвой. Перекопайте грядку на глубину 15-20 см. Добавьте перегной или компост (но не свежий навоз!). Внесите фосфорно-калийные удобрения для укрепления корневой системы.

Дачник копает огород. Фото: Actuality

Как правильно сажать

Глубина посадки — 4-5 см.

Расстояние между луковицами — 8-10 см, между рядками — 15-20 см.

После посадки замульчируйте грядку торфом, перегноем или сухими листьями.

Нужно ли укрывать лук

В регионах с суровыми зимами желательно накрыть грядку еловыми ветвями или агроволокном. Это защитит от вымерзания и резких перепадов температур.

Урожай лука в руке. Фото: Gardening.org

Преимущества посадки на зиму

Ранний урожай весной.

Меньше болезней и вредителей.

Более высокая урожайность благодаря закалке растения.

