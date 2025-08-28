Как правильно сажать лук на зиму, чтобы собрать урожай осенью - советы огородникам

Как сажать лук на зиму — правила и советы
Осенняя посадка лука позволяет получить ранний урожай еще до лета. Важно выбрать правильное время, подготовить почву и подобрать подходящие сорта.
Когда сажать лук на зиму
Оптимальное время для посадки — за 2-3 недели до стабильных заморозков. В большинстве регионов это конец октября — начало ноября. Главное, чтобы почва остыла до +5...+7 °С, но не промерзла.
Какой лук сажать осенью
- Севок мелкого размера (1-1,5 см) — лучший вариант для зимней посадки.
- Не используйте крупные луковицы.
- Выберите устойчивые к холодам сорта, например: Штутгартер Ризен, Сеншуй, Стригуновская.
Подготовка почвы
- Выберите солнечное место с легкой, плодородной почвой.
- Перекопайте грядку на глубину 15-20 см.
- Добавьте перегной или компост (но не свежий навоз!).
- Внесите фосфорно-калийные удобрения для укрепления корневой системы.
Как правильно сажать
- Глубина посадки — 4-5 см.
- Расстояние между луковицами — 8-10 см, между рядками — 15-20 см.
- После посадки замульчируйте грядку торфом, перегноем или сухими листьями.
Нужно ли укрывать лук
В регионах с суровыми зимами желательно накрыть грядку еловыми ветвями или агроволокном. Это защитит от вымерзания и резких перепадов температур.
Преимущества посадки на зиму
- Ранний урожай весной.
- Меньше болезней и вредителей.
- Более высокая урожайность благодаря закалке растения.
