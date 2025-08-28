Видео
Главная Дом и огород Как сажать лук на зиму — правила и советы

Как сажать лук на зиму — правила и советы

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 01:12
Как правильно сажать лук на зиму, чтобы собрать урожай осенью - советы огородникам
Человек сажает лук на грядку. Фото: Pinterest

Осенняя посадка лука позволяет получить ранний урожай еще до лета. Важно выбрать правильное время, подготовить почву и подобрать подходящие сорта.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Когда сажать лук на зиму

Оптимальное время для посадки — за 2-3 недели до стабильных заморозков. В большинстве регионов это конец октября — начало ноября. Главное, чтобы почва остыла до +5...+7 °С, но не промерзла.

Цибуля росте на грядці.
Лук растет на грядке. Фото: Pinterest

Какой лук сажать осенью

  • Севок мелкого размера (1-1,5 см) — лучший вариант для зимней посадки.
  • Не используйте крупные луковицы.
  • Выберите устойчивые к холодам сорта, например: Штутгартер Ризен, Сеншуй, Стригуновская.

Подготовка почвы

  1. Выберите солнечное место с легкой, плодородной почвой.
  2. Перекопайте грядку на глубину 15-20 см.
  3. Добавьте перегной или компост (но не свежий навоз!).
  4. Внесите фосфорно-калийные удобрения для укрепления корневой системы.
Дачник копає город.
Дачник копает огород. Фото: Actuality

Как правильно сажать

  • Глубина посадки — 4-5 см.
  • Расстояние между луковицами — 8-10 см, между рядками — 15-20 см.
  • После посадки замульчируйте грядку торфом, перегноем или сухими листьями.

Нужно ли укрывать лук

В регионах с суровыми зимами желательно накрыть грядку еловыми ветвями или агроволокном. Это защитит от вымерзания и резких перепадов температур.

Врожай цибулі в руці.
Урожай лука в руке. Фото: Gardening.org

Преимущества посадки на зиму

  • Ранний урожай весной.
  • Меньше болезней и вредителей.
  • Более высокая урожайность благодаря закалке растения.

Напомним, мы писали о том, что сделать с луком после сбора урожая.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно сушить лук в домашних условиях.

Также мы объясняли, что можно сажать на огороде после лука.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
