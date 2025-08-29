Найгірші сорти моркви для вирощування та зберігання на зиму - поради дачникам

Зіпсований урожай моркви. Фото: Pinterest

Вибір сорту моркви визначає якість врожаю. Деякі сорти розчаровують смаком, формою та врожайністю — про них варто знати, щоб не втратити урожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Людина збирає врожай моркви на городі. Фото: Pinterest

Морква — один з основних овочів на українських столах. Щоб забезпечити себе цим коренеплодом на зиму, важливо обирати правильні сорти. Неправильний вибір може призвести до низької врожайності та поганого зберігання.

Найгірші сорти моркви для вирощування

Карамель цукрова

Цей сорт привертає увагу незвичайним кольором коренеплоду, але на цьому його переваги закінчуються. Морква цього сорту росте дрібною, нерівною, а смак залишає бажати кращого. Плоди мають надмірну щільність, що робить їх непридатними для тривалого зберігання. Імператор

Хоча смак цієї моркви досить гарний, її врожайність розчаровує. Рослина дає як дрібні плоди, так і великі, що ускладнює зберігання та обробку. Крім того, кількість врожаю може значно відрізнятися від очікуваної.

Як обрати правильний сорт моркви для зберігання

Гарний врожай моркви на грядці. Фото: Decorexpro

Вибирайте пізньостиглі сорти: вони мають більший потенціал до зберігання.

вони мають більший потенціал до зберігання. Звертайте увагу на врожайність: висока врожайність свідчить про здоров'я рослини та її здатність до зберігання.

висока врожайність свідчить про здоров'я рослини та її здатність до зберігання. Перевіряйте стійкість до хвороб: здорові рослини краще зберігаються.

Обираючи сорт моркви для зберігання, важливо враховувати не лише смакові якості, а й здатність до тривалого зберігання. Уникайте сортів з низькою врожайністю та поганими характеристиками зберігання, щоб забезпечити себе якісним овочем на зиму.

