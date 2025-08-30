Как снизить кислотность почвы и улучшить урожай овощей - советы огородникам

Как снизить кислотность почвы — простой метод для щедрого урожая
Высокая кислотность почвы вредит большинству овощных культур. Опытные огородники раскрыли метод, который поможет восстановить баланс и уже летом 2026 года получить лучший урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Почему важно контролировать кислотность почвы
Большинство овощей — капуста, огурцы, помидоры, свекла — не любят слишком кислую почву. В таких условиях корни хуже усваивают питательные вещества, растения отстают в росте, чаще болеют. Оптимальный уровень кислотности для огородных культур — pH 6,0-7,0.
Уникальный метод снижения кислотности
Опытные садоводы советуют использовать древесную золу. Это натуральный и доступный материал, содержащий калий, кальций и фосфор.
Как правильно применять золу
- Равномерно рассыпать ее по поверхности грядки.
- Перекопать землю на глубину 10-15 см, чтобы вещество хорошо смешалось с почвой.
- Оптимальная норма — 200-300 г на 1 м².
- Процедуру лучше проводить весной или осенью.
Зола не только снижает кислотность, но и подпитывает растения микроэлементами, что делает ее вдвойне полезной.
Альтернативные способы
Кроме золы, существуют и другие варианты нейтрализации кислой среды:
- Известкование — внесение известняка, доломитовой муки или мела.
- Компост и перегной — органика постепенно выравнивает кислотность и улучшает структуру почвы.
- Зеленые удобрения (сидераты) — горчица или люпин помогают восстановить баланс.
