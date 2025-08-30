Видео
Как снизить кислотность почвы — простой метод для щедрого урожая

Как снизить кислотность почвы — простой метод для щедрого урожая

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 08:43
Как снизить кислотность почвы и улучшить урожай овощей - советы огородникам
Человек копает огород. Фото: Everypixel

Высокая кислотность почвы вредит большинству овощных культур. Опытные огородники раскрыли метод, который поможет восстановить баланс и уже летом 2026 года получить лучший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Реклама
Читайте также:

Почему важно контролировать кислотность почвы

Большинство овощей — капуста, огурцы, помидоры, свекла — не любят слишком кислую почву. В таких условиях корни хуже усваивают питательные вещества, растения отстают в росте, чаще болеют. Оптимальный уровень кислотности для огородных культур — pH 6,0-7,0.

Попіл у відрі.
Пепел в ведре. Фото: Pinterest

Уникальный метод снижения кислотности

Опытные садоводы советуют использовать древесную золу. Это натуральный и доступный материал, содержащий калий, кальций и фосфор.

Как правильно применять золу

  • Равномерно рассыпать ее по поверхности грядки.
  • Перекопать землю на глубину 10-15 см, чтобы вещество хорошо смешалось с почвой.
  • Оптимальная норма — 200-300 г на 1 м².
  • Процедуру лучше проводить весной или осенью.
Дачник удобрює город попелом.
Дачник удобряет огород золой. Фото: Pinterest

Зола не только снижает кислотность, но и подпитывает растения микроэлементами, что делает ее вдвойне полезной.

Альтернативные способы

Кроме золы, существуют и другие варианты нейтрализации кислой среды:

  • Известкование — внесение известняка, доломитовой муки или мела.
  • Компост и перегной — органика постепенно выравнивает кислотность и улучшает структуру почвы.
  • Зеленые удобрения (сидераты) — горчица или люпин помогают восстановить баланс.

Напомним, мы писали о том, чем подкормить капусту в конце августа.

Ранее мы рассказывали о том, как сохранить свеклу круглый год без гниения.

Также мы объясняли, как правильно хранить капусту дома.

В предыдущих материалах мы рассказывали о том, какие сорта моркови лучше не сажать на огороде.

Стоит также упомянуть, что мы писали о том, как собирать и хранить грецкие орехи.

Автор:
Елена Дуброва
Автор:
Елена Дуброва
