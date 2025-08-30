Як знизити кислотність ґрунту та покращити врожай овочів - поради городникам

Як знизити кислотність ґрунту — простий метод для щедрого врожаю
Висока кислотність ґрунту шкодить більшості овочевих культур. Досвідчені городники розкрили метод, який допоможе відновити баланс і вже влітку 2026 року отримати кращий врожай.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Чому важливо контролювати кислотність ґрунту
Більшість овочів — капуста, огірки, помідори, буряк — не люблять надто кислий ґрунт. У таких умовах коріння гірше засвоює поживні речовини, рослини відстають у рості, частіше хворіють. Оптимальний рівень кислотності для городніх культур — pH 6,0-7,0.
Унікальний метод зниження кислотності
Досвідчені садівники радять використовувати деревний попіл. Це натуральний і доступний матеріал, що містить калій, кальцій та фосфор.
Як правильно застосовувати попіл
- Рівномірно розсипати його по поверхні грядки.
- Перекопати землю на глибину 10-15 см, щоб речовина добре змішалася з ґрунтом.
- Оптимальна норма — 200-300 г на 1 м².
- Процедуру краще проводити навесні або восени.
Попіл не лише знижує кислотність, а й підживлює рослини мікроелементами, що робить його подвійно корисним.
Альтернативні способи
Окрім попелу, існують й інші варіанти нейтралізації кислого середовища:
- Вапнування — внесення вапняку, доломітового борошна чи крейди.
- Компост та перегній — органіка поступово вирівнює кислотність і покращує структуру ґрунту.
- Зелені добрива (сидерати) — гірчиця чи люпин допомагають відновити баланс.
