Головна Дім та город Як знизити кислотність ґрунту — простий метод для щедрого врожаю

Як знизити кислотність ґрунту — простий метод для щедрого врожаю

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 08:43
Як знизити кислотність ґрунту та покращити врожай овочів - поради городникам
Людина копає город. Фото: Everypixel

Висока кислотність ґрунту шкодить більшості овочевих культур. Досвідчені городники розкрили метод, який допоможе відновити баланс і вже влітку 2026 року отримати кращий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Чому важливо контролювати кислотність ґрунту

Більшість овочів — капуста, огірки, помідори, буряк — не люблять надто кислий ґрунт. У таких умовах коріння гірше засвоює поживні речовини, рослини відстають у рості, частіше хворіють. Оптимальний рівень кислотності для городніх культур — pH 6,0-7,0.

Попіл у відрі.
Попіл у відрі. Фото: Pinterest

Унікальний метод зниження кислотності

Досвідчені садівники радять використовувати деревний попіл. Це натуральний і доступний матеріал, що містить калій, кальцій та фосфор.

Як правильно застосовувати попіл

  • Рівномірно розсипати його по поверхні грядки.
  • Перекопати землю на глибину 10-15 см, щоб речовина добре змішалася з ґрунтом.
  • Оптимальна норма — 200-300 г на 1 м².
  • Процедуру краще проводити навесні або восени.
Дачник удобрює город попелом.
Дачник удобрює город попелом. Фото: Pinterest

Попіл не лише знижує кислотність, а й підживлює рослини мікроелементами, що робить його подвійно корисним.

Альтернативні способи 

Окрім попелу, існують й інші варіанти нейтралізації кислого середовища:

  • Вапнування — внесення вапняку, доломітового борошна чи крейди.
  • Компост та перегній — органіка поступово вирівнює кислотність і покращує структуру ґрунту.
  • Зелені добрива (сидерати) — гірчиця чи люпин допомагають відновити баланс.

Нагадаємо, ми писали про те, чим підживити капусту в кінці серпня

Раніше ми розповідали про те, як зберегти буряк цілий рік без гниття.

Також ми пояснювали, як правильно зберігати капусту вдома.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, які сорти моркви краще не садити на городі.

Варто також згадати, що ми писали про те, як збирати та зберігати волоські горіхи.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
