Як знизити кислотність ґрунту та покращити врожай овочів - поради городникам

Висока кислотність ґрунту шкодить більшості овочевих культур. Досвідчені городники розкрили метод, який допоможе відновити баланс і вже влітку 2026 року отримати кращий врожай.

Чому важливо контролювати кислотність ґрунту

Більшість овочів — капуста, огірки, помідори, буряк — не люблять надто кислий ґрунт. У таких умовах коріння гірше засвоює поживні речовини, рослини відстають у рості, частіше хворіють. Оптимальний рівень кислотності для городніх культур — pH 6,0-7,0.

Попіл у відрі. Фото: Pinterest

Унікальний метод зниження кислотності

Досвідчені садівники радять використовувати деревний попіл. Це натуральний і доступний матеріал, що містить калій, кальцій та фосфор.

Як правильно застосовувати попіл

Рівномірно розсипати його по поверхні грядки.

Перекопати землю на глибину 10-15 см, щоб речовина добре змішалася з ґрунтом.

Оптимальна норма — 200-300 г на 1 м².

Процедуру краще проводити навесні або восени.

Дачник удобрює город попелом. Фото: Pinterest

Попіл не лише знижує кислотність, а й підживлює рослини мікроелементами, що робить його подвійно корисним.

Альтернативні способи

Окрім попелу, існують й інші варіанти нейтралізації кислого середовища:

Вапнування — внесення вапняку, доломітового борошна чи крейди.

Компост та перегній — органіка поступово вирівнює кислотність і покращує структуру ґрунту.

Зелені добрива (сидерати) — гірчиця чи люпин допомагають відновити баланс.

