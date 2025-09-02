Відео
Головна Дім та город Як сіяти петрушку у вересні, щоб вона добре зійшла навесні

Як сіяти петрушку у вересні, щоб вона добре зійшла навесні

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 01:12
Як сіяти петрушку у вересні - поради городникам для гарних сходів
Петрушка росте на грядці. Фото: Freepik

Петрушку можна висівати не лише навесні, а й восени. Вересневий посів допоможе отримати ранню зелень уже наступного року.

Новини.LIVE розповідає як зробити це правильно.

Читайте також:

Коли сіяти петрушку у вересні

Найкращий час — друга половина місяця, коли спека спадає, а температура вдень тримається в межах +15…+18 °С. Якщо посіяти раніше, насіння може прорости восени, а взимку загине. При такій посадці насіння добре перезимує й зійде ранньою весною.

Пишна петрушка у кошику.
Пишна петрушка у кошику. Фото: Freepik

Як підготувати ґрунт

Для петрушки обирають сонячну ділянку з легким родючим ґрунтом. Землю перекопують на 20 см і додають перегній або компост, деревну золу (100-150 г на 1 м²). Свіжий гній використовувати не можна — він стимулює бур’яни і шкодить насінню.

Як сіяти петрушку правильно

  • зробіть борозенки глибиною 1,5-2 см з відстанню 20 см між рядками;
  • насіння висівайте густіше, ніж навесні — частина може не зійти;
  • присипте сухим пухким ґрунтом або піском;
  • поливати після посіву не потрібно, аби воно не проросло завчасно.

Догляд після посіву

Восени петрушка не потребує поливу чи підживлення. Коли температура опуститься нижче нуля, грядку бажано замульчувати торфом, сухим листям чи соломою. Навесні, щойно розтане сніг, мульчу прибирають, і вже за 2-3 тижні з’являються перші сходи.

Нагадаємо, ми писали про те, що робити, аби цибуля й часник не дрібнішали.

Раніше ми розповідали про те, як знизити кислотність ґрунту.

Також ми пояснювали, які сорти моркви краще не садити.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, як садити цибулю на зиму.

Варто також згадати, що ми писали про те, як зберегти буряк цілий рік без гниття.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
