Как сеять петрушку в сентябре - советы огородникам для хороших всходов

Как сеять петрушку в сентябре, чтобы она хорошо взошла весной
Петрушку можно высевать не только весной, но и осенью. Сентябрьский посев поможет получить раннюю зелень уже в следующем году.
Новини.LIVE рассказывает как сделать это правильно.
Когда сеять петрушку в сентябре
Лучшее время — вторая половина месяца, когда жара спадает, а температура днем держится в пределах +15...+18 °С. Если посеять раньше, семена могут прорасти осенью, а зимой погибнут. При такой посадке семена хорошо перезимуют и взойдут ранней весной.
Как подготовить почву
Для петрушки выбирают солнечный участок с легкой плодородной почвой. Землю перекапывают на 20 см и добавляют перегной или компост, древесную золу (100-150 г на 1 м²). Свежий навоз использовать нельзя — он стимулирует сорняки и вредит семенам.
Как сеять петрушку правильно
- сделайте бороздки глубиной 1,5-2 см с расстоянием 20 см между рядками;
- семена высевайте гуще, чем весной — часть может не взойти;
- присыпьте сухой рыхлой почвой или песком;
- поливать после посева не нужно, чтобы они не проросли раньше времени.
Уход после посева
Осенью петрушка не нуждается в поливе или подкормке. Когда температура опустится ниже нуля, грядку желательно замульчировать торфом, сухими листьями или соломой. Весной, как только растает снег, мульчу убирают, и уже через 2-3 недели появляются первые всходы.
