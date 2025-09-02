Видео
Главная Дом и огород Как сеять петрушку в сентябре, чтобы она хорошо взошла весной

Как сеять петрушку в сентябре, чтобы она хорошо взошла весной

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 01:12
Как сеять петрушку в сентябре - советы огородникам для хороших всходов
Петрушка растет на грядке. Фото: Freepik

Петрушку можно высевать не только весной, но и осенью. Сентябрьский посев поможет получить раннюю зелень уже в следующем году.

Новини.LIVE рассказывает как сделать это правильно.

Читайте также:

Когда сеять петрушку в сентябре

Лучшее время — вторая половина месяца, когда жара спадает, а температура днем держится в пределах +15...+18 °С. Если посеять раньше, семена могут прорасти осенью, а зимой погибнут. При такой посадке семена хорошо перезимуют и взойдут ранней весной.

Пишна петрушка у кошику.
Пышная петрушка в корзинке. Фото: Freepik

Как подготовить почву

Для петрушки выбирают солнечный участок с легкой плодородной почвой. Землю перекапывают на 20 см и добавляют перегной или компост, древесную золу (100-150 г на 1 м²). Свежий навоз использовать нельзя — он стимулирует сорняки и вредит семенам.

Как сеять петрушку правильно

  • сделайте бороздки глубиной 1,5-2 см с расстоянием 20 см между рядками;
  • семена высевайте гуще, чем весной — часть может не взойти;
  • присыпьте сухой рыхлой почвой или песком;
  • поливать после посева не нужно, чтобы они не проросли раньше времени.

Уход после посева

Осенью петрушка не нуждается в поливе или подкормке. Когда температура опустится ниже нуля, грядку желательно замульчировать торфом, сухими листьями или соломой. Весной, как только растает снег, мульчу убирают, и уже через 2-3 недели появляются первые всходы.

урожай огород зелень посев петрушка
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
