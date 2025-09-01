Як підживити томати після дощів та холоду - дієві способи відновлення

Томати ростуть на грядці. Фото: Gardenuity

Дощі, град чи холод часто залишають томати без сил: листя жовтіє, зав’язі опадають, плоди дрібнішають. Але правильне підживлення поверне кущам силу й врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Чому томати страждають

Томати — теплолюбні культури, які не витримують різких перепадів погоди. Дощі вимивають азот із ґрунту, холод гальмує засвоєння поживних речовин, а град пошкоджує листя й відкриває шлях грибковим інфекціям. У результаті рослини слабшають і зупиняють плодоношення.

Людина висаджує томати на ділянці. Фото: Pinterest

Ознаки, що потрібне підживлення

жовтіє нижнє листя (нестача азоту);

плоди дрібні чи деформовані (брак калію, кальцію);

темні плями на кінчиках плодів (верхівкова гниль);

зупинка росту й відсутність зав’язей.

Чим і як підживлювати

Для росту та листя: настій коров’яку (0,5 л на 10 л води) або курячого посліду (1:15).

Для плодів: монофосфат калію (10 г на 10 л води) — раз на 2 тижні.

Проти верхівкової гнилі: кальцієва селітра (10 г на 10 л води).

Швидка допомога: обприскування борною кислотою з попелом і йодом чи хелатними мікроелементами.

Обробка томатів. Фото: Pinterest

Профілактика хвороб

Волога погода сприяє фітофторі. Для захисту використовуйте біопрепарати (Фітоспорін, ФітоХелп) або настій цибулиння. За появи бурих плям на листі застосуйте фунгіциди системної дії (Ридоміл Голд).

Типові помилки городників

Бажаючи швидко допомогти томатам, багато хто робить кроки, які лише шкодять:

Зайвий азот. Надмірні дози після дощів дають буйне листя, але без плодів.

Підживлення під час дощу. Добрива вимиваються з ґрунту, і ефекту немає.

Внесення без поливу. Внесення добрив у сухий ґрунт може призвести до опіку коренів.

Ігнорування профілактики. Після вологи грибки активніші, і без захисту рослини швидко хворіють.

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно збирати насіння помідорів для майбутнього врожаю.

Раніше ми розповідали про те, які сорти помідорів варто посадити на городі.

Також ми пояснювали, чому на помідорах з’явилися жовті плями і що з цим робити.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, як можна зупинити скручування листя на помідорах.

Варто також згадати, що ми писали про те, як категорично не можна поливати помідори на городі.