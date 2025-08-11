Відео
Головна Дім та город Помідори вкрилися жовтими плямами — чому і що робити

Помідори вкрилися жовтими плямами — чому і що робити

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 16:54
Чому на помідорах з'явилися жовті плями — як врятувати врожай, поради дачникам
Людина, яка тримає помідор з жовтими плямами. Фото: Epic Gardening

На жаль, у деяких дачників інколи на помідорах з’являються жовті плями, яких одразу потрібно позбавлятися. Щоб вчасно врятувати врожай цих овочів, необхідно знати причини виникнення цієї проблеми і найефективніші методи боротьби.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Чому на помідорах з’являються жовті плями

Якщо на помідорах з’явилися жовті плями, ймовірно, їм не вистачає калію і кальцію. А ще це може бути через захворювання і шкідників, а також через сонячні опіки. Коли ви дізналися про причини виникнення цієї проблеми, вам потрібно переходити до боротьби.

Помидоры
Жовті плями на помідорах. Фото: Pinterest

Як позбутися жовтих плям на помідорах

Крок перший — діагностика проблеми

Спочатку огляньте рослину на наявність жовтих плям не тільки на плодах, а й на листках. Потім перевірте ґрунт на вологість, оцініть його поживність, знайдіть ознаки хвороб і відшукайте на кущах помідорів шкідників.

Крок другий — внесення добрив

Далі потрібно підживити кущі з помідорами такими добривами, як:

  • Сульфат калію чи деревний попіл — 15-20 грамів чи 200 грамів на десять літрів води
  • Кальцієва селітра — 20 грамів на десять літрів води один раз на два тижні
  • Розчин бору — один грам кислоти на один літр води 

Крок третій — полив рослин

Запам’ятайте, що помідорам потрібен регулярний, але помірний полив, тому поливати краще один раз на три-п’ять днів на городі та один раз на два-три дні в теплиці в залежності від погоди. Витрачати на один кущ треба три-п’ять літрів і робити це краще зранку або ввечері. 

Крок четвертий — знищення хвороб і шкідників

Щоб позбутися грибкових хвороб, обробіть кущі фунгіцидами "Антракол" чи "Фітоспорін", а щоб врятувати кущі від вірусу мозаїки, видаліть хворі рослини, а здорові обробіть розчином бордоської рідини 1%. Щоб захистити помідори від шкідників, використовуйте інсектициди або мильний розчин. 

Крок п’ятий — захист від сонячних опіків

Щоб захистити рослини від сонця, створіть тінь агроволокном або сіткою. Якщо листя погано прикриває плоди, не обрізайте нижнє листя дуже активно.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна зупинити скручування листя на помідорах. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно збирати насіння помідорів для майбутнього врожаю. 

Також ми повідомляли про те, які сорти помідорів варто посадити на городі для гарного врожаю.

овочі поради город помідори ефективні способи томат
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
