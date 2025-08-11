Чому на помідорах з'явилися жовті плями — як врятувати врожай, поради дачникам

Людина, яка тримає помідор з жовтими плямами. Фото: Epic Gardening

На жаль, у деяких дачників інколи на помідорах з’являються жовті плями, яких одразу потрібно позбавлятися. Щоб вчасно врятувати врожай цих овочів, необхідно знати причини виникнення цієї проблеми і найефективніші методи боротьби.

Чому на помідорах з’являються жовті плями

Якщо на помідорах з’явилися жовті плями, ймовірно, їм не вистачає калію і кальцію. А ще це може бути через захворювання і шкідників, а також через сонячні опіки. Коли ви дізналися про причини виникнення цієї проблеми, вам потрібно переходити до боротьби.

Жовті плями на помідорах. Фото: Pinterest

Як позбутися жовтих плям на помідорах

Крок перший — діагностика проблеми

Спочатку огляньте рослину на наявність жовтих плям не тільки на плодах, а й на листках. Потім перевірте ґрунт на вологість, оцініть його поживність, знайдіть ознаки хвороб і відшукайте на кущах помідорів шкідників.

Крок другий — внесення добрив

Далі потрібно підживити кущі з помідорами такими добривами, як:

Сульфат калію чи деревний попіл — 15-20 грамів чи 200 грамів на десять літрів води

Кальцієва селітра — 20 грамів на десять літрів води один раз на два тижні

Розчин бору — один грам кислоти на один літр води

Крок третій — полив рослин

Запам’ятайте, що помідорам потрібен регулярний, але помірний полив, тому поливати краще один раз на три-п’ять днів на городі та один раз на два-три дні в теплиці в залежності від погоди. Витрачати на один кущ треба три-п’ять літрів і робити це краще зранку або ввечері.

Крок четвертий — знищення хвороб і шкідників

Щоб позбутися грибкових хвороб, обробіть кущі фунгіцидами "Антракол" чи "Фітоспорін", а щоб врятувати кущі від вірусу мозаїки, видаліть хворі рослини, а здорові обробіть розчином бордоської рідини 1%. Щоб захистити помідори від шкідників, використовуйте інсектициди або мильний розчин.

Крок п’ятий — захист від сонячних опіків

Щоб захистити рослини від сонця, створіть тінь агроволокном або сіткою. Якщо листя погано прикриває плоди, не обрізайте нижнє листя дуже активно.

