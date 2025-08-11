Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Помидоры покрылись желтыми пятнами — почему и что делать

Помидоры покрылись желтыми пятнами — почему и что делать

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 16:54
Почему на помидорах появились желтые пятна — как спасти урожай, советы дачникам
Человек, который держит помидор с желтыми пятнами. Фото: Epic Gardening

К сожалению, у некоторых дачников иногда на помидорах появляются желтые пятна, от которых сразу нужно избавляться. Чтобы вовремя спасти урожай этих овощей, необходимо знать причины возникновения этой проблемы и самые эффективные методы борьбы.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Почему на помидорах появляются желтые пятна

Если на помидорах появились желтые пятна, вероятно, им не хватает калия и кальция. А еще это может быть из-за заболеваний и вредителей, а также из-за солнечных ожогов. Когда вы узнали о причинах возникновения этой проблемы, вам нужно переходить к борьбе.

Помидоры
Желтые пятна на помидорах. Фото: Pinterest

Как избавиться от желтых пятен на помидорах

Шаг первый — диагностика проблемы

Сначала осмотрите растение на наличие желтых пятен не только на плодах, но и на листьях. Затем проверьте почву на влажность, оцените ее питательность, найдите признаки болезней и отыщите на кустах помидоров вредителей.

Шаг второй — внесение удобрений

Далее нужно подкормить кусты с помидорами такими удобрениями, как:

  • Сульфат калия или древесная зола — 15-20 грамм или 200 грамм на десять литров воды
  • Кальциевая селитра — 20 грамм на десять литров воды один раз в две недели
  • Раствор бора — один грамм кислоты на один литр воды

Шаг третий — полив растений

Запомните, что помидорам нужен регулярный, но умеренный полив, поэтому поливать лучше один раз в три-пять дней на огороде и один раз в два-три дня в теплице в зависимости от погоды. Тратить на один куст надо три-пять литров и делать это лучше утром или вечером.

Шаг четвертый — уничтожение болезней и вредителей

Чтобы избавиться от грибковых болезней, обработайте кусты фунгицидами "Антракол" или "Фитоспорин", а чтобы спасти кусты от вируса мозаики, удалите больные растения, а здоровые обработайте раствором бордоской жидкости 1%. Чтобы защитить помидоры от вредителей, используйте инсектициды или мыльный раствор.

Шаг пятый — защита от солнечных ожогов

Чтобы защитить растения от солнца, создайте тень агроволокном или сеткой. Если листва плохо прикрывает плоды, не обрезайте нижние листья слишком активно.

Напомним, мы писали о том, как можно остановить скручивание листьев на помидорах.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно собирать семена помидоров для будущего урожая.

Также мы сообщали о том, какие сорта помидоров стоит посадить на огороде для хорошего урожая.

овощи советы огород помидоры эффективные способы томат
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации