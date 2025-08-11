Почему на помидорах появились желтые пятна — как спасти урожай, советы дачникам

Помидоры покрылись желтыми пятнами — почему и что делать
К сожалению, у некоторых дачников иногда на помидорах появляются желтые пятна, от которых сразу нужно избавляться. Чтобы вовремя спасти урожай этих овощей, необходимо знать причины возникновения этой проблемы и самые эффективные методы борьбы.
Почему на помидорах появляются желтые пятна
Если на помидорах появились желтые пятна, вероятно, им не хватает калия и кальция. А еще это может быть из-за заболеваний и вредителей, а также из-за солнечных ожогов. Когда вы узнали о причинах возникновения этой проблемы, вам нужно переходить к борьбе.
Как избавиться от желтых пятен на помидорах
Шаг первый — диагностика проблемы
Сначала осмотрите растение на наличие желтых пятен не только на плодах, но и на листьях. Затем проверьте почву на влажность, оцените ее питательность, найдите признаки болезней и отыщите на кустах помидоров вредителей.
Шаг второй — внесение удобрений
Далее нужно подкормить кусты с помидорами такими удобрениями, как:
- Сульфат калия или древесная зола — 15-20 грамм или 200 грамм на десять литров воды
- Кальциевая селитра — 20 грамм на десять литров воды один раз в две недели
- Раствор бора — один грамм кислоты на один литр воды
Шаг третий — полив растений
Запомните, что помидорам нужен регулярный, но умеренный полив, поэтому поливать лучше один раз в три-пять дней на огороде и один раз в два-три дня в теплице в зависимости от погоды. Тратить на один куст надо три-пять литров и делать это лучше утром или вечером.
Шаг четвертый — уничтожение болезней и вредителей
Чтобы избавиться от грибковых болезней, обработайте кусты фунгицидами "Антракол" или "Фитоспорин", а чтобы спасти кусты от вируса мозаики, удалите больные растения, а здоровые обработайте раствором бордоской жидкости 1%. Чтобы защитить помидоры от вредителей, используйте инсектициды или мыльный раствор.
Шаг пятый — защита от солнечных ожогов
Чтобы защитить растения от солнца, создайте тень агроволокном или сеткой. Если листва плохо прикрывает плоды, не обрезайте нижние листья слишком активно.
