Почему на помидорах появились желтые пятна — как спасти урожай, советы дачникам

К сожалению, у некоторых дачников иногда на помидорах появляются желтые пятна, от которых сразу нужно избавляться. Чтобы вовремя спасти урожай этих овощей, необходимо знать причины возникновения этой проблемы и самые эффективные методы борьбы.

Почему на помидорах появляются желтые пятна

Если на помидорах появились желтые пятна, вероятно, им не хватает калия и кальция. А еще это может быть из-за заболеваний и вредителей, а также из-за солнечных ожогов. Когда вы узнали о причинах возникновения этой проблемы, вам нужно переходить к борьбе.

Как избавиться от желтых пятен на помидорах

Шаг первый — диагностика проблемы

Сначала осмотрите растение на наличие желтых пятен не только на плодах, но и на листьях. Затем проверьте почву на влажность, оцените ее питательность, найдите признаки болезней и отыщите на кустах помидоров вредителей.

Шаг второй — внесение удобрений

Далее нужно подкормить кусты с помидорами такими удобрениями, как:

Сульфат калия или древесная зола — 15-20 грамм или 200 грамм на десять литров воды

Кальциевая селитра — 20 грамм на десять литров воды один раз в две недели

Раствор бора — один грамм кислоты на один литр воды

Шаг третий — полив растений

Запомните, что помидорам нужен регулярный, но умеренный полив, поэтому поливать лучше один раз в три-пять дней на огороде и один раз в два-три дня в теплице в зависимости от погоды. Тратить на один куст надо три-пять литров и делать это лучше утром или вечером.

Шаг четвертый — уничтожение болезней и вредителей

Чтобы избавиться от грибковых болезней, обработайте кусты фунгицидами "Антракол" или "Фитоспорин", а чтобы спасти кусты от вируса мозаики, удалите больные растения, а здоровые обработайте раствором бордоской жидкости 1%. Чтобы защитить помидоры от вредителей, используйте инсектициды или мыльный раствор.

Шаг пятый — защита от солнечных ожогов

Чтобы защитить растения от солнца, создайте тень агроволокном или сеткой. Если листва плохо прикрывает плоды, не обрезайте нижние листья слишком активно.

