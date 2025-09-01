Как подкормить томаты после дождей и холода - действенные способы восстановления

Томаты растут на грядке. Фото: Gardenuity

Дожди, град или холод часто оставляют томаты без сил: листья желтеют, завязи опадают, плоды мельчают. Но правильная подкормка вернет кустам силу и урожай.

полезными советами для дачников.

Почему томаты страдают

Томаты — теплолюбивые культуры, которые не выдерживают резких перепадов погоды. Дожди вымывают азот из почвы, холод тормозит усвоение питательных веществ, а град повреждает листья и открывает путь грибковым инфекциям. В результате растения ослабевают и останавливают плодоношение.

Человек высаживает томаты на участке. Фото: Pinterest

Признаки, что нужна подкормка

желтеют нижние листья (недостаток азота);

плоды мелкие или деформированные (нехватка калия, кальция);

темные пятна на кончиках плодов (верхушечная гниль);

остановка роста и отсутствие завязей.

Чем и как подкармливать

Для роста и листьев: настой коровяка (0,5 л на 10 л воды) или куриного помета (1:15).

Для плодов: монофосфат калия (10 г на 10 л воды) — раз в 2 недели.

Против верхушечной гнили: кальциевая селитра (10 г на 10 л воды).

Скорая помощь: опрыскивание борной кислотой с золой и йодом или хелатными микроэлементами.

Обработка томатов. Фото: Pinterest

Профилактика болезней

Влажная погода способствует фитофторе. Для защиты используйте биопрепараты (Фитоспорин, ФитоХелп) или настой луковой шелухи. При появлении бурых пятен на листьях примените фунгициды системного действия (Ридомил Голд).

Типичные ошибки огородников

Желая быстро помочь томатам, многие предпринимают шаги, которые только вредят:

Излишний азот. Чрезмерные дозы после дождей дают буйную листву, но без плодов.

Подкормка во время дождя. Удобрения вымываются из почвы, и эффекта нет.

Внесение без полива. Внесение удобрений в сухую почву может привести к ожогу корней.

Игнорирование профилактики. После влаги грибки более активны, и без защиты растения быстро болеют.

