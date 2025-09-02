Видео
Україна
Как защитить огурцы от вредителей и улучшить урожай

Как защитить огурцы от вредителей и улучшить урожай

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 16:54
Как защитить огурцы осенью для лучшего урожая - советы огородникам
Человек, который опрыскивает огурцы на огороде. Фото: House Digest

Чтобы огурцы радовали щедрым урожаем, им нужна дополнительная поддержка. Существует простое средство, которое защитит растения от вредителей и одновременно усилит плодоношение.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Почему важен осенний уход за растениями

В конце лета и осенью огурцы ослабевают: снижается плодородие почвы, увеличивается риск болезней и вредителей. Без подкормки кусты быстро истощаются, листья желтеют, а урожайность резко падает.

Огіркові кущі, які потребують допомоги.
Огуречные кусты, которые нуждаются в помощи. Фото: Pinterest

Эффективное средство для огурцов

Специалисты советуют использовать комбинацию нашатырного спирта (10%) и спиртового раствора салициловой кислоты (2%). Оба препарата легко найти в аптеке.

Важно:

  • нашатырный спирт — это водный раствор аммиака, богатый азотом;
  • "нашатырь" (хлорид аммония) для подкормки не используют.

Азот восстанавливает рост зеленой массы, а салициловая кислота подавляет возбудителей болезней и помогает бороться с вредителями.

Чоловік тримає огірки в кошику.
Мужчина держит огурцы в корзине. Фото: Freepik

Как приготовить раствор

  • 10 л воды;
  • 40 мл спиртового раствора салициловой кислоты;
  • 15 мл нашатырного спирта.

Смесь тщательно перемешать и опрыскать ею растения по листу. Обработку лучше проводить в вечернее время или в пасмурную погоду.

Осенний уход за огурцами — ключ к продлению сезона урожая. Простая подкормка аптечными средствами поможет сохранить здоровье растений и получить дополнительный урожай даже в сентябре.

Напомним, мы писали о том, как сеять петрушку в сентябре, чтобы она хорошо взошла весной.

Ранее мы рассказывали о том, чем подкормить томаты после плохой погоды.

Также мы объясняли, что делать, чтобы лук и чеснок не мельчали.

В предыдущих материалах мы рассказывали о том, как обрезать яблоню осенью, чтобы плоды радовали каждый год.

Стоит также упомянуть, что мы писали о том, как сажать клубнику в открытый грунт осенью.

