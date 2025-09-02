Как защитить огурцы осенью для лучшего урожая - советы огородникам

Как защитить огурцы от вредителей и улучшить урожай
Чтобы огурцы радовали щедрым урожаем, им нужна дополнительная поддержка. Существует простое средство, которое защитит растения от вредителей и одновременно усилит плодоношение.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Почему важен осенний уход за растениями
В конце лета и осенью огурцы ослабевают: снижается плодородие почвы, увеличивается риск болезней и вредителей. Без подкормки кусты быстро истощаются, листья желтеют, а урожайность резко падает.
Эффективное средство для огурцов
Специалисты советуют использовать комбинацию нашатырного спирта (10%) и спиртового раствора салициловой кислоты (2%). Оба препарата легко найти в аптеке.
Важно:
- нашатырный спирт — это водный раствор аммиака, богатый азотом;
- "нашатырь" (хлорид аммония) для подкормки не используют.
Азот восстанавливает рост зеленой массы, а салициловая кислота подавляет возбудителей болезней и помогает бороться с вредителями.
Как приготовить раствор
- 10 л воды;
- 40 мл спиртового раствора салициловой кислоты;
- 15 мл нашатырного спирта.
Смесь тщательно перемешать и опрыскать ею растения по листу. Обработку лучше проводить в вечернее время или в пасмурную погоду.
Осенний уход за огурцами — ключ к продлению сезона урожая. Простая подкормка аптечными средствами поможет сохранить здоровье растений и получить дополнительный урожай даже в сентябре.
