Как защитить огурцы осенью для лучшего урожая - советы огородникам

Чтобы огурцы радовали щедрым урожаем, им нужна дополнительная поддержка. Существует простое средство, которое защитит растения от вредителей и одновременно усилит плодоношение.

Почему важен осенний уход за растениями

В конце лета и осенью огурцы ослабевают: снижается плодородие почвы, увеличивается риск болезней и вредителей. Без подкормки кусты быстро истощаются, листья желтеют, а урожайность резко падает.

Эффективное средство для огурцов

Специалисты советуют использовать комбинацию нашатырного спирта (10%) и спиртового раствора салициловой кислоты (2%). Оба препарата легко найти в аптеке.

Важно:

нашатырный спирт — это водный раствор аммиака, богатый азотом;

"нашатырь" (хлорид аммония) для подкормки не используют.

Азот восстанавливает рост зеленой массы, а салициловая кислота подавляет возбудителей болезней и помогает бороться с вредителями.

Как приготовить раствор

10 л воды;

40 мл спиртового раствора салициловой кислоты;

15 мл нашатырного спирта.

Смесь тщательно перемешать и опрыскать ею растения по листу. Обработку лучше проводить в вечернее время или в пасмурную погоду.

Осенний уход за огурцами — ключ к продлению сезона урожая. Простая подкормка аптечными средствами поможет сохранить здоровье растений и получить дополнительный урожай даже в сентябре.

