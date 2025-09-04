Відео
Коли і які сидерати сіяти восени — п'ять кращих варіантів

Коли і які сидерати сіяти восени — п’ять кращих варіантів

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 16:05
Найкращі сидерати восени - коли сіяти і які культури обрати для гарного врожаю
Людина сіє сидерати. Фото: Pinterest

Осінь — ідеальний час, аби подбати про врожай наступного року. Один із найефективніших способів підживити землю й зменшити кількість бур’янів — посіяти сидерати. Вони збагачують ґрунт, роблять його пухкішим і захищають від ерозії.

Новини.LIVE розповідає, які культури варто обрати та коли їх сіяти.

Читайте також:

Що таке сидерати і навіщо їх сіяти

Сидерати — це рослини, які спеціально висівають для поліпшення ґрунту. Вони насичують землю азотом, пригнічують ріст бур’янів і навіть допомагають боротися зі шкідниками. З осені сидерати особливо корисні: за зиму вони вкорінюються, а навесні легко загортаються в землю, створюючи природне добриво.

Квітки фацелії.
Квітки фацелії. Фото: Decorexpro

Коли сіяти сидерати восени

Оптимальний час — вересень і початок жовтня, щоб до перших морозів рослини встигли зміцнитися. Важливо враховувати клімат вашого регіону: у південних областях строки довші, у північних — коротші.

П’ять кращих варіантів сидератів для осені

  1. Озиме жито — добре переносить холод і захищає землю від ерозії.
  2. Гірчиця — знищує збудників хвороб і шкідників у ґрунті.
  3. Фацелія — універсальний сидерат, покращує структуру землі та приваблює бджіл.
  4. Овес — утримує вологу й робить ґрунт пухкішим.
  5. Вико-вівсяна суміш — поєднує азотонакопичувальні властивості з гарним укриттям для землі.
Вирощена на городі гірчиця.
Вирощена на городі гірчиця. Фото: Pixabay

Як правильно висівати сидерати

Посів роблять у підготовлений ґрунт після збору врожаю. Насіння заглиблюють на кілька сантиметрів, землю злегка прикочують для кращого контакту. Важливо встигнути до замерзання ґрунту, щоб утворився щільний зелений килим.

Городник сіє сидерати на грядці.
Городник сіє сидерати на грядці. Фото: Agromedia

Використання навесні

Навесні сидерати не дають бур’янам займати грядки. Зелену масу загортають у ґрунт, збагачуючи його органікою. Це дозволяє зменшити потребу у хімічних добривах і забезпечує родючий ґрунт для овочів та ягід.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
