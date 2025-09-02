Відео
Головна Дім та город Коли садити озимий часник у 2025 році — поради агрономів

Коли садити озимий часник у 2025 році — поради агрономів

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 22:33
Посадка озимого часнику у 2025 році - коли садити та як уникнути помилок
Процес посадки часнику на городі. Фото: Pinterest

Висадка озимого часнику здається простою, але від строків залежить розмір головок і навіть врожай. У 2025 році осінь буде нестабільною, тому важливо орієнтуватися не лише на календар, а й на температуру ґрунту.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами. 

Читайте також:

Оптимальні строки посадки

Агрономи радять орієнтуватися на стан ґрунту, а не тільки на календар. Якщо земля на глибині 10 см охолола до +10…+12 °C — це і є правильний момент.

  • Північ і центр: 20 вересня — 10 жовтня.
  • Захід: 25 вересня — 15 жовтня.
  • Південь і схід: до 20 жовтня.

Загалом "золотим часом" вважають період із 22 вересня по 15 жовтня.

Часник росте на городі.
Часник росте на городі. Фото: Pinterest

Місячний календар і прикмети

Багато господарів і досі орієнтуються на місячні фази. Сприятливими днями у вересні 2025 року будуть 16, 17, 20, 21, 25 і 26 вересня.

Є й народна прикмета: часник садять тоді, коли відлітають журавлі.

Врожай часнику.
Врожай часнику. Фото: Freepik

Основні правила посадки

  • Ділянка має бути сонячною, з пухким ґрунтом.
  • Глибина посадки — 5-7 см, у холодніших регіонах до 10 см.
  • Відстань між зубчиками — 10-12 см.
  • Після висадки ґрунт мульчують соломою чи торфом для захисту від морозів.
Людина садить часник на грядку.
Людина садить часник на грядку. Фото: Onejive

Щоб урожай був рясним і якісним, не садіть часник надто рано чи пізно. Орієнтуйтеся на температуру ґрунту, прикмети та прості агротехнічні правила — тоді жодна головка не зіпсується. 

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
