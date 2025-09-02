Посадка озимого часнику у 2025 році - коли садити та як уникнути помилок

Коли садити озимий часник у 2025 році — поради агрономів
Висадка озимого часнику здається простою, але від строків залежить розмір головок і навіть врожай. У 2025 році осінь буде нестабільною, тому важливо орієнтуватися не лише на календар, а й на температуру ґрунту.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Оптимальні строки посадки
Агрономи радять орієнтуватися на стан ґрунту, а не тільки на календар. Якщо земля на глибині 10 см охолола до +10…+12 °C — це і є правильний момент.
- Північ і центр: 20 вересня — 10 жовтня.
- Захід: 25 вересня — 15 жовтня.
- Південь і схід: до 20 жовтня.
Загалом "золотим часом" вважають період із 22 вересня по 15 жовтня.
Місячний календар і прикмети
Багато господарів і досі орієнтуються на місячні фази. Сприятливими днями у вересні 2025 року будуть 16, 17, 20, 21, 25 і 26 вересня.
Є й народна прикмета: часник садять тоді, коли відлітають журавлі.
Основні правила посадки
- Ділянка має бути сонячною, з пухким ґрунтом.
- Глибина посадки — 5-7 см, у холодніших регіонах до 10 см.
- Відстань між зубчиками — 10-12 см.
- Після висадки ґрунт мульчують соломою чи торфом для захисту від морозів.
Щоб урожай був рясним і якісним, не садіть часник надто рано чи пізно. Орієнтуйтеся на температуру ґрунту, прикмети та прості агротехнічні правила — тоді жодна головка не зіпсується.
