Посадка озимого часнику у 2025 році - коли садити та як уникнути помилок

Висадка озимого часнику здається простою, але від строків залежить розмір головок і навіть врожай. У 2025 році осінь буде нестабільною, тому важливо орієнтуватися не лише на календар, а й на температуру ґрунту.

Оптимальні строки посадки

Агрономи радять орієнтуватися на стан ґрунту, а не тільки на календар. Якщо земля на глибині 10 см охолола до +10…+12 °C — це і є правильний момент.

Північ і центр: 20 вересня — 10 жовтня.

Захід: 25 вересня — 15 жовтня.

Південь і схід: до 20 жовтня.

Загалом "золотим часом" вважають період із 22 вересня по 15 жовтня.

Місячний календар і прикмети

Багато господарів і досі орієнтуються на місячні фази. Сприятливими днями у вересні 2025 року будуть 16, 17, 20, 21, 25 і 26 вересня.

Є й народна прикмета: часник садять тоді, коли відлітають журавлі.

Основні правила посадки

Ділянка має бути сонячною, з пухким ґрунтом.

Глибина посадки — 5-7 см, у холодніших регіонах до 10 см.

Відстань між зубчиками — 10-12 см.

Після висадки ґрунт мульчують соломою чи торфом для захисту від морозів.

Щоб урожай був рясним і якісним, не садіть часник надто рано чи пізно. Орієнтуйтеся на температуру ґрунту, прикмети та прості агротехнічні правила — тоді жодна головка не зіпсується.

