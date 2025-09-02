Посадка озимого чеснока в 2025 году - когда сажать и как избежать ошибок

Процесс посадки чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Высадка озимого чеснока кажется простой, но от сроков зависит размер головок и даже урожай. В 2025 году осень будет нестабильной, поэтому важно ориентироваться не только на календарь, но и на температуру почвы.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Оптимальные сроки посадки

Агрономы советуют ориентироваться на состояние почвы, а не только на календарь. Если земля на глубине 10 см остыла до +10...+12 °C - это и есть правильный момент.

Север и центр: 20 сентября — 10 октября.

Запад: 25 сентября — 15 октября.

Юг и восток: до 20 октября.

В целом "золотым временем" считают период с 22 сентября по 15 октября.

Чеснок растет на огороде. Фото: Pinterest

Лунный календарь и приметы

Многие хозяева до сих пор ориентируются на лунные фазы. Благоприятными днями в сентябре 2025 года будут 16, 17, 20, 21, 25 и 26 сентября.

Есть и народная примета: чеснок сажают тогда, когда улетают журавли.

Урожай чеснока. Фото: Freepik

Основные правила посадки чеснока

Участок должен быть солнечным, с рыхлой почвой.

Глубина посадки — 5-7 см, в более холодных регионах до 10 см.

Расстояние между зубчиками — 10-12 см.

После высадки почву мульчируют соломой или торфом для защиты от морозов.

Человек сажает чеснок на грядку. Фото: Onejive

Чтобы урожай был обильным и качественным, не сажайте чеснок слишком рано или поздно. Ориентируйтесь на температуру почвы, приметы и простые агротехнические правила — тогда ни одна головка не испортится.

