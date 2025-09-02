Видео
Главная Дом и огород Когда сажать озимый чеснок в 2025 году — советы агрономов

Когда сажать озимый чеснок в 2025 году — советы агрономов

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 22:33
Посадка озимого чеснока в 2025 году - когда сажать и как избежать ошибок
Процесс посадки чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Высадка озимого чеснока кажется простой, но от сроков зависит размер головок и даже урожай. В 2025 году осень будет нестабильной, поэтому важно ориентироваться не только на календарь, но и на температуру почвы.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Оптимальные сроки посадки

Агрономы советуют ориентироваться на состояние почвы, а не только на календарь. Если земля на глубине 10 см остыла до +10...+12 °C - это и есть правильный момент.

  • Север и центр: 20 сентября — 10 октября.
  • Запад: 25 сентября — 15 октября.
  • Юг и восток: до 20 октября.

В целом "золотым временем" считают период с 22 сентября по 15 октября.

Часник росте на городі.
Чеснок растет на огороде. Фото: Pinterest

Лунный календарь и приметы

Многие хозяева до сих пор ориентируются на лунные фазы. Благоприятными днями в сентябре 2025 года будут 16, 17, 20, 21, 25 и 26 сентября.

Есть и народная примета: чеснок сажают тогда, когда улетают журавли.

Врожай часнику.
Урожай чеснока. Фото: Freepik

Основные правила посадки чеснока

  • Участок должен быть солнечным, с рыхлой почвой.
  • Глубина посадки — 5-7 см, в более холодных регионах до 10 см.
  • Расстояние между зубчиками — 10-12 см.
  • После высадки почву мульчируют соломой или торфом для защиты от морозов.
Людина садить часник на грядку.
Человек сажает чеснок на грядку. Фото: Onejive

Чтобы урожай был обильным и качественным, не сажайте чеснок слишком рано или поздно. Ориентируйтесь на температуру почвы, приметы и простые агротехнические правила — тогда ни одна головка не испортится.

Напомним, мы писали о том, что в Украине распространяется опасный вредитель, который атакует овощные культуры.

Ранее мы рассказывали о том, как сеять петрушку в сентябре, чтобы она хорошо взошла весной.

Также мы объясняли, чем подкормить томаты после плохой погоды.

В предыдущих материалах мы рассказывали о том, как снизить кислотность почвы.

Стоит также упомянуть, что мы писали о том, как сажать клубнику в открытый грунт осенью.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
