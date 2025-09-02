Опасная бабочка угрожает урожаю картофеля и овощей в Украине

Опасная бабочка в Украине — урожай овощей под угрозой
В Украине зафиксировали угрозу распространения опасного вредителя, который атакует овощные культуры. Он способен уничтожать урожай не только картофеля, но и томатов, баклажанов и других пасленовых.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.
Что это за вредитель
Картофельная моль (Phthorimaea operculella) происходит из Южной Америки, а сейчас распространена во многих странах мира. В Украине ее обнаруживали преимущественно на юге и востоке, но есть риск распространения и на западные области.
Бабочка мелкая, с узкими серо-бурыми крыльями, размах — 10-12 мм. Яйца откладывает на листьях, стеблях и клубнях картофеля, а также на плодах томатов и баклажанов.
Чем опасен вредитель
Главный вред наносят гусеницы моли. Они питаются внутри листьев, стеблей и клубней, прогрызая ходы, которые заполняют экскрементами. Это приводит к:
- резкому снижению урожайности;
- порче клубней во время хранения;
- развитию гнили и потере товарного вида.
Особенно опасно, что моль размножается даже в картофелехранилищах. Без мер защиты потери урожая могут достигать до 80%.
Как распознать поражение
- извилистые пятна на листьях и стеблях;
- отверстия на поверхности клубней;
- комочки темных экскрементов в ходах;
- появление мелких бабочек при прикосновении к растениям или таре.
Как бороться с картофельной молью
В поле:
- использовать здоровый посадочный материал;
- соблюдать севооборот и отдалять участки картофеля от других пасленовых культур;
- уничтожать остатки урожая после сбора;
- проводить глубокую вспашку;
- применять разрешенные инсектициды в период массового лета бабочек.
В хранилищах:
- закладывать только неповрежденные клубни;
- поддерживать температуру до +5 °C;
- регулярно проверять и удалять зараженные экземпляры.
Специалисты советуют аграриям и огородникам быть особенно внимательными. Если есть подозрение на заражение, нужно немедленно обращаться в местные органы Госпродпотребслужбы, ведь быстрая реакция может спасти урожай.
