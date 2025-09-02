Опасная бабочка угрожает урожаю картофеля и овощей в Украине

Испорченный урожай картофеля. Фото: Potatoes

В Украине зафиксировали угрозу распространения опасного вредителя, который атакует овощные культуры. Он способен уничтожать урожай не только картофеля, но и томатов, баклажанов и других пасленовых.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Что это за вредитель

Картофельная моль (Phthorimaea operculella) происходит из Южной Америки, а сейчас распространена во многих странах мира. В Украине ее обнаруживали преимущественно на юге и востоке, но есть риск распространения и на западные области.

Бабочка мелкая, с узкими серо-бурыми крыльями, размах — 10-12 мм. Яйца откладывает на листьях, стеблях и клубнях картофеля, а также на плодах томатов и баклажанов.

Цикл жизни картофельной моли. Фото: Госпродпотребслужба

Чем опасен вредитель

Главный вред наносят гусеницы моли. Они питаются внутри листьев, стеблей и клубней, прогрызая ходы, которые заполняют экскрементами. Это приводит к:

резкому снижению урожайности;

порче клубней во время хранения;

развитию гнили и потере товарного вида.

Особенно опасно, что моль размножается даже в картофелехранилищах. Без мер защиты потери урожая могут достигать до 80%.

Вред от картофельной моли — что происходит с растением. Фото: Госпродпотребслужба

Как распознать поражение

извилистые пятна на листьях и стеблях;

отверстия на поверхности клубней;

комочки темных экскрементов в ходах;

появление мелких бабочек при прикосновении к растениям или таре.

Как бороться с картофельной молью

В поле:

использовать здоровый посадочный материал;

соблюдать севооборот и отдалять участки картофеля от других пасленовых культур;

уничтожать остатки урожая после сбора;

проводить глубокую вспашку;

применять разрешенные инсектициды в период массового лета бабочек.

В хранилищах:

закладывать только неповрежденные клубни;

поддерживать температуру до +5 °C;

регулярно проверять и удалять зараженные экземпляры.

Как бороться с картофельной молью. Фото: Госпродпотребслужба

Специалисты советуют аграриям и огородникам быть особенно внимательными. Если есть подозрение на заражение, нужно немедленно обращаться в местные органы Госпродпотребслужбы, ведь быстрая реакция может спасти урожай.

