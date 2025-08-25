Видео
Главная Дом и огород Куда летят аисты на зиму из Украины — объяснение ветеринара

Куда летят аисты на зиму из Украины — объяснение ветеринара

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 15:06
Почему аисты улетают на зиму из Украины: куда летят, маршруты, время перелета
Аисты в гнезде. Фото: pixabay.com

Аисты не зимуют в Украине, поэтому с конца августа начинают свой перелет в более теплые места. Это путешествие длится неделями и может охватывать несколько континентов.

Интересные факты об аистах рассказала изданию "УНІАН" ветеринар Анастасия Кибец.

Читайте также:

Какие температуры переносят аисты?

Аисты могут выдержать нулевую температуру воздуха благодаря густому оперению, однако низкие температуры для них критичны, ведь нужно питание, а водоемы могут замерзнуть. Поэтому птицы улетают в теплые края, однако если есть незамерзшие болота и достаточно пищи, некоторые аисты могут остаться зимовать в Украине.

Куда летят и сколько длится перелет?

Большинство аистов отправляется в юго-восточную Африку, часть — на Ближний Восток или в южную Европу. Продолжительность путешествия зависит от наличия более слабых особей: старых, раненых или молодых. В целом перелет занимает около полутора-двух месяцев.

Зграя лелек у небі.
Стая аистов в небе. Фото: pixabay.com

Как птицы преодолевают расстояния?

Аисты избегают больших водоемов и морей, двигаясь преимущественно над сушей. Они используют теплые воздушные потоки, что помогает им экономить силы и легче преодолевать большие расстояния.

Почему птицы возвращаются в Украину?

Аисты возвращаются в места, где родились, чтобы выкормить потомство. В теплых странах высокая конкуренция за еду, поэтому родные земли дают им больше шансов обеспечить птенцов.

Лелека годує пташенят.
Аист кормит птенцов. Фото: pixabay.com

Все ли аисты возвращаются домой?

Из теплых краев возвращаются не все аисты. Могут не вернуться молодые особи, ослабленные птицы и аисты пожилого возраста — они не всегда выдерживают дальние перелеты.

Где поселяются аисты в Украине?

После возвращения аисты выбирают города и села, где выросли, поселяясь на крышах, высоких деревьях или электроопорах. Чаще всего они селятся возле рек, болот или степей и питаются рыбой, лягушками и мелкими грызунами, поэтому иногда живут рядом с людьми.

Лелека шукає їжу у водоймі.
Аист ищет пищу в водоеме. Фото: pixabay.com

Напомним, мы писали о редкой птице, которую заметили вблизи Чернобыля.

Ранее мы рассказывали о том, как в Одесской области спасли краснокнижную птицу.

Также мы объясняли, сколько надо отдать за элитного кота на OLX.

путешествие животные Украина ветеринары птицы
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
