Почему аисты улетают на зиму из Украины: куда летят, маршруты, время перелета

Аисты в гнезде. Фото: pixabay.com

Аисты не зимуют в Украине, поэтому с конца августа начинают свой перелет в более теплые места. Это путешествие длится неделями и может охватывать несколько континентов.

Интересные факты об аистах рассказала изданию "УНІАН" ветеринар Анастасия Кибец.

Какие температуры переносят аисты?

Аисты могут выдержать нулевую температуру воздуха благодаря густому оперению, однако низкие температуры для них критичны, ведь нужно питание, а водоемы могут замерзнуть. Поэтому птицы улетают в теплые края, однако если есть незамерзшие болота и достаточно пищи, некоторые аисты могут остаться зимовать в Украине.

Куда летят и сколько длится перелет?

Большинство аистов отправляется в юго-восточную Африку, часть — на Ближний Восток или в южную Европу. Продолжительность путешествия зависит от наличия более слабых особей: старых, раненых или молодых. В целом перелет занимает около полутора-двух месяцев.

Стая аистов в небе. Фото: pixabay.com

Как птицы преодолевают расстояния?

Аисты избегают больших водоемов и морей, двигаясь преимущественно над сушей. Они используют теплые воздушные потоки, что помогает им экономить силы и легче преодолевать большие расстояния.

Почему птицы возвращаются в Украину?

Аисты возвращаются в места, где родились, чтобы выкормить потомство. В теплых странах высокая конкуренция за еду, поэтому родные земли дают им больше шансов обеспечить птенцов.

Аист кормит птенцов. Фото: pixabay.com

Все ли аисты возвращаются домой?

Из теплых краев возвращаются не все аисты. Могут не вернуться молодые особи, ослабленные птицы и аисты пожилого возраста — они не всегда выдерживают дальние перелеты.

Где поселяются аисты в Украине?

После возвращения аисты выбирают города и села, где выросли, поселяясь на крышах, высоких деревьях или электроопорах. Чаще всего они селятся возле рек, болот или степей и питаются рыбой, лягушками и мелкими грызунами, поэтому иногда живут рядом с людьми.

Аист ищет пищу в водоеме. Фото: pixabay.com

