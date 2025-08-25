Чому лелеки улітають на зиму з України: куди летять, маршрути, час перельоту

Лелеки у гнізді. Фото: pixabay.com

Лелеки не зимують в Україні, тому з кінця серпня починають свій переліт у тепліші місця. Ця подорож триває тижнями й може охоплювати кілька континентів.

Цікаві факти про лелек розповіла виданню "УНІАН" ветеринар Анастасія Кібець.

Які температури переносять лелеки?

Лелеки можуть витримати нульову температуру повітря завдяки густому оперенню, проте низькі температури для них критичні, адже потрібно харчування, а водойми можуть замерзнути. Через це птахи відлітають у теплі краї, однак якщо є незамерзлі болота та достатньо їжі, деякі лелеки можуть залишитися зимувати в Україні.

Куди летять і скільки триває переліт?

Більшість лелек відправляється до південно-східної Африки, частина — на Близький Схід або в південну Європу. Тривалість подорожі залежить від наявності слабших особин: старих, поранених або молодих. Загалом переліт займає близько півтора-два місяці.

Зграя лелек у небі. Фото: pixabay.com

Як птахи долають відстані?

Лелеки уникають великих водойм та морів, рухаючись переважно над сушею. Вони використовують теплі повітряні потоки, що допомагає їм економити сили й легше долати великі відстані.

Чому птахи повертаються в Україну?

Лелеки повертаються до місць, де народилися, щоб вигодувати потомство. У теплих країнах висока конкуренція за їжу, тож рідні землі дають їм більше шансів забезпечити пташенят.

Лелека годує пташенят. Фото: pixabay.com

Чи всі лелеки повертаються додому?

З теплих країв повертаються не всі лелеки. Можуть не повернутися молоді особини, ослаблені птахи та лелеки похилого віку — вони не завжди витримують дальні перельоти.

Де оселяються лелеки в Україні?

Після повернення лелеки обирають міста та села, де виросли, оселяючись на дахах, високих деревах або електроопорах. Найчастіше вони селяться біля річок, боліт чи степів і харчуються рибою, жабами та дрібними гризунами, тому інколи живуть поруч із людьми.

Лелека шукає їжу у водоймі. Фото: pixabay.com

