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Життя лелек: на Полтавщині організували стрім з пташиного гнізда

17 травня 2023 06:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Життя лелек: на Полтавщині організували стрім з пташиного гнізда
Лелека у гнізді. Фото: скріншот зі стріму "Лелека Грицько"
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В селі Леляки, що на Полтавщині, у національному парку "Пирятинський" на гнізді птахів встановили камеру і запустили цілодобову трансляцію. 

На відео можна побачити гніздо лелеки Грицька та його "дружини" Одарки, а також маленьких пташенят. Цілодобовий стрім триває на YouTube-каналі "Лелека Грицько".

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У національному парку зізнаються, що чекають на лелек щороку, і до повномасштабного вторгнення хотіли зустріти їх по-особливому. Але тоді не встигли все облаштувати. Спромоглися все організувати лише тепер.

"Прилади для спостереження, які на той момент перебували в Салтівці під Харковом, працівник парку приховав у погребі. І лише після звільнення Харківщини вдалося їх дістати", — пишуть ініціатори.

Щодня стрім з лелечого життя набирає все більшої популярності. Не виключено, що науковці зібраний відеоматеріал використають для вивчення гніздової поведінки лелек. 

Нагадаємо, в Антарктиді науковцям вдалося зробити відео пташеняти пернатих хижаків Антарктики — південнополярного поморника. Вони кажуть, що птах абсолютно не боїться людей, а у випадку загрози гнізду чи пташенятам — здіймає крик, злітає і навіть б’є крилами по голові.

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