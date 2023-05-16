Пухнасте і кумедне: в Антарктиді науковці зафільмували дитинча хижака

Дитинча південнополярного поморника. Фото: Tarpan/Depositphotos

В Антарктиді науковцям вдалося зробити відео пташеняти пернатих хижаків Антарктики — південнополярного поморника. Вони кажуть, що птах абсолютно не боїться людей, а у випадку загрози гнізду чи пташенятам — здіймає крик, злітає і навіть б’є крилами по голові.

Миле відео з дитинчам хижого птаха полярники розмістили на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

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"Погляньте на це миле пухнасте пташеня. Так одразу й не скажеш, що з нього виросте один із головних пернатих хижаків Антарктики – південно-полярний поморник, або скуа від англійської назви. Цей птах полює на яйця і малечу пінгвінів та інших птахів, а ще відбирає їжу у синьооких бакланів і пінгвінів, коли ті повертаються до гнізд із повними волами морських смаколиків", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що новонароджених пташенят годують батьки, а після зміни пуху на пір'я вони починають літати і самостійно харчуватися. Це — приблизно два місяці після народження.

Нагадаємо, криголам "Ноосфера" закінчив другий антарктичний сезон. Загалом другий сезон "Ноосфери" тривав чотири місяці та складався з двох частин. Наразі судно перебуватиме у Кейптауні. Під час війни його не повертатимуть до Одеси.