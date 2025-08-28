Видео
Главная Дом и огород Редкий краснокнижный гриб впервые заметили в Карпатах

Редкий краснокнижный гриб впервые заметили в Карпатах

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 12:22
Редкий гриб из красной книги появился в Украине - как выглядит и где растет
Карпатские леса и водоемы. Фото: Pixabay

В Карпатах на территории Национального природного парка "Черемошский" впервые заметили гриб Porpolomopsis calyptriformis. Это редкий вид, включенный в список охраняемых в ряде европейских стран.

Об этом сообщила пресс-служба Национального природного парка в Facebook.

Что известно о грибе Porpolomopsis calyptriformis

Porpolomopsis calyptriformis на території Національного природного парку.
Porpolomopsis calyptriformis на территории Национального природного парка. Фото: Facebook НПП "Черемошский"

Гриб очень редкий, занесен в Красную книгу Украины и охраняется в Европе как "Уязвимый". В Украине он встречается редко и не имеет собственного названия, используют латинскую кальку.

Недавно его впервые зафиксировали в Карпатах на опушке пастбища Прочерть поселка Путила. Он не имеет пищевого значения, но отличается необычной красотой.

"Эта находка показала, что лесам Путильщины свойственно значительное многообразие грибов, поэтому целесообразно осуществлять целенаправленный поиск редких видов, выявленных вне территории НПП "Черемошский", в аналогичных биотопах и парка и прилегающих территорий. Ведь такие грибочки могут служить дополнительной туристической приманкой поселка", — сообщили в Нацпарке "Черемошский".

Карпаты природа парки грибы Красная книга
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
