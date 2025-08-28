Рідкісний гриб з червоної книги зʼявився в Україні - як виглядає та де росте

Карпатські ліси та водойми. Фото: Pixabay

У Карпатах на території Національного природного парку "Черемоський" вперше помітили гриб Porpolomopsis calyptriformis. Це рідкісний вид, включений до списку охоронюваних у низці європейських країн.

Про це повідомила пресслужба Національного природного парку у Facebook.

Що відомо про гриб Porpolomopsis calyptriformis

Porpolomopsis calyptriformis на території Національного природного парку. Фото: Facebook НПП "Черемоський"

Гриб дуже рідкісний, занесений до Червоної книги України та охороняється в Європі як "Вразливий". В Україні він трапляється рідко та не має власної назви, використовують латинську кальку.

Нещодавно його вперше зафіксували в Карпатах на узліссі пасовища Прочерть селища Путила. Він не має харчового значення, але відзначається незвичайною красою.

"Ця знахідка засвідчила, що лісам Путильщини властиве значне різноманіття грибів, тому доцільно здійснювати цілеспрямований пошук рідкісних видів, виявлених поза територією НПП "Черемоський", в аналогічних біотопах і парку та прилеглих територій. Адже такі грибочки можуть слугувати додатковою туристичною принадою селища", — повідомили в Нацпарку "Черемоський".

