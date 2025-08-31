Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Самая яркая птица Украины — где можно увидеть и как выглядит

Самая яркая птица Украины — где можно увидеть и как выглядит

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 18:31
Пчелоедка обыкновенная - где увидеть, особенности и как выглядит самая красочная птица Украины
Пчелоедка обыкновенная сидит на ветке. Фото: iStock

Пчелоедка обыкновенная (Merops apiaster) — одна из самых ярких птиц нашей страны. Ее оперение сияет зелеными, желтыми, голубыми и рыжими оттенками.

Об этом рассказывает Нобельский национальный природный парк.

Реклама
Читайте также:

Чем питается

Бджолоїдки ділять комаху.
Пчелоедки делят насекомое. Фото: iStock

Основная пища — пчелы, шмели, осы и другие насекомые. Интересно, что прежде чем съесть пчелу, птица ловко удаляет жало, ударяя добычу о ветку.

Где живет птица

Пчелоедки любят открытые пространства: луга, песчаные склоны и берега рек. Здесь они роют норы для гнездования.

Самая яркая птица Украины — где можно увидеть и как выглядит - фото 2
Пчелоедки роют норы для гнездования. Фото: iStock

В Нобельском национальном парке этих птиц можно увидеть только в теплое время года — на зиму они улетают в Африку.

Напомним, мы писали о том, что в Одесской области спасли краснокнижную птицу.

Ранее мы рассказывали о том, куда летят аисты на зиму из Украины.

Также мы объясняли сколько надо отдать за элитного кота на OLX.

В предыдущих материалах мы рассказывали о том, что на Одесщину вернулась необычная птица.

Стоит также вспомнить, что мы писали о редкой птице, которую заметили вблизи Чернобыля.

путешествие природа птицы парки интересные факты
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации