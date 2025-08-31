Пчелоедка обыкновенная - где увидеть, особенности и как выглядит самая красочная птица Украины

Пчелоедка обыкновенная сидит на ветке. Фото: iStock

Пчелоедка обыкновенная (Merops apiaster) — одна из самых ярких птиц нашей страны. Ее оперение сияет зелеными, желтыми, голубыми и рыжими оттенками.

Об этом рассказывает Нобельский национальный природный парк.

Чем питается

Пчелоедки делят насекомое. Фото: iStock

Основная пища — пчелы, шмели, осы и другие насекомые. Интересно, что прежде чем съесть пчелу, птица ловко удаляет жало, ударяя добычу о ветку.

Где живет птица

Пчелоедки любят открытые пространства: луга, песчаные склоны и берега рек. Здесь они роют норы для гнездования.

Пчелоедки роют норы для гнездования. Фото: iStock

В Нобельском национальном парке этих птиц можно увидеть только в теплое время года — на зиму они улетают в Африку.

