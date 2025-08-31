Бджолоїдка звичайна - де побачити, особливості та який вигляд має найбарвистіший птах України

Бджолоїдка звичайна сидить на гілці. Фото: iStock

Бджолоїдка звичайна (Merops apiaster) — один із найяскравіших птахів нашої країни. Її оперення сяє зеленими, жовтими, блакитними та рудими відтінками.

Про це розповідає Нобельський національний природний парк.

Реклама

Читайте також:

Чим харчується

Бджолоїдки ділять комаху. Фото: iStock

Основна їжа — бджоли, джмелі, оси та інші комахи. Цікаво, що перш ніж з’їсти бджолу, птах спритно видаляє жало, вдаряючи здобич об гілку.

Де жи ве птах

Бджолоїдки полюбляють відкриті простори: луки, піщані схили та береги річок. Тут вони риють нори для гніздування.

Бджолоїдки риють нори для гніздування. Фото: iStock

У Нобельському національному парку цих птахів можна побачити тільки в теплу пору року — на зиму вони відлітають до Африки.

Нагадаємо, ми писали про те, що на Одещині врятували червонокнижного птаха.

Раніше ми розповідали про те, куди летять лелеки на зиму з України.

Також ми пояснювали, скільки треба віддати за елітного кота на OLX.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, що на Одещину повернувся незвичайний птах.

Варто також згадати, що ми писали про рідкісну пташку, яку помітили поблизу Чорнобиля.