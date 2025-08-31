Бджолоїдка звичайна - де побачити, особливості та який вигляд має найбарвистіший птах України

Найяскравіший птах України — де можна побачити і який вигляд має
Бджолоїдка звичайна (Merops apiaster) — один із найяскравіших птахів нашої країни. Її оперення сяє зеленими, жовтими, блакитними та рудими відтінками.
Про це розповідає Нобельський національний природний парк.
Чим харчується
Основна їжа — бджоли, джмелі, оси та інші комахи. Цікаво, що перш ніж з’їсти бджолу, птах спритно видаляє жало, вдаряючи здобич об гілку.
Де жи ве птах
Бджолоїдки полюбляють відкриті простори: луки, піщані схили та береги річок. Тут вони риють нори для гніздування.
У Нобельському національному парку цих птахів можна побачити тільки в теплу пору року — на зиму вони відлітають до Африки.
