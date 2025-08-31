Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Найяскравіший птах України — де можна побачити і який вигляд має

Найяскравіший птах України — де можна побачити і який вигляд має

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 18:31
Бджолоїдка звичайна - де побачити, особливості та який вигляд має найбарвистіший птах України
Бджолоїдка звичайна сидить на гілці. Фото: iStock

Бджолоїдка звичайна (Merops apiaster) — один із найяскравіших птахів нашої країни. Її оперення сяє зеленими, жовтими, блакитними та рудими відтінками.

Про це розповідає Нобельський національний природний парк.

Реклама
Читайте також:

Чим харчується

Бджолоїдки ділять комаху.
Бджолоїдки ділять комаху. Фото: iStock

Основна їжа — бджоли, джмелі, оси та інші комахи. Цікаво, що перш ніж з’їсти бджолу, птах спритно видаляє жало, вдаряючи здобич об гілку.

Де жи ве птах

Бджолоїдки полюбляють відкриті простори: луки, піщані схили та береги річок. Тут вони риють нори для гніздування.

Найяскравіший птах України — де можна побачити та як виглядає - фото 2
Бджолоїдки риють нори для гніздування. Фото: iStock

У Нобельському національному парку цих птахів можна побачити тільки в теплу пору року — на зиму вони відлітають до Африки.

Нагадаємо, ми писали про те, що на Одещині врятували червонокнижного птаха.

Раніше ми розповідали про те, куди летять лелеки на зиму з України.

Також ми пояснювали, скільки треба віддати за елітного кота на OLX.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, що на Одещину повернувся незвичайний птах.

Варто також згадати, що ми писали про рідкісну пташку, яку помітили поблизу Чорнобиля.

подорож природа птиці парки цікаві факти
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації