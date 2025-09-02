Відео
Небезпечний метелик в Україні — врожай овочів під загрозою

Небезпечний метелик в Україні — врожай овочів під загрозою

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 12:22
Небезпечний метелик загрожує врожаю картоплі та овочів в Україні
Зіпсований врожай картоплі. Фото: Potatoes

В Україні зафіксували загрозу поширення небезпечного шкідника, який атакує овочеві культури. Він здатний знищувати врожай не лише картоплі, а й томатів, баклажанів та інших пасльонових.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Що це за шкідник

Що це за шкідник

Картопляна міль (Phthorimaea operculella) походить із Південної Америки, а нині поширена в багатьох країнах світу. В Україні її виявляли переважно на півдні та сході, але є ризик поширення і на західні області.

Метелик дрібний, з вузькими сіро-бурими крилами, розмах — 10-12 мм. Яйця відкладає на листках, стеблах і бульбах картоплі, а також на плодах томатів і баклажанів. 

Цикл життя картопляної молі.
Цикл життя картопляної молі. Фото: Держпродспоживслужба

Чим небезпечний шкідник

Головну шкоду завдають гусениці молі. Вони живляться всередині листків, стебел і бульб, прогризаючи ходи, які заповнюють екскрементами. Це призводить до:

  • різкого зниження врожайності;
  • псування бульб під час зберігання;
  • розвитку гнилі й втрати товарного вигляду.

Особливо небезпечно, що міль розмножується навіть у картоплесховищах. Без заходів захисту втрати врожаю можуть сягати до 80%.

Шкода від картопляної молі - що відбувається з рослиною.
Шкода від картопляної молі — що відбувається з рослиною. Фото: Держпродспоживслужба

Як розпізнати ураження

  • Звивисті плями на листках і стеблах;
  • отвори на поверхні бульб;
  • грудочки темних екскрементів у ходах;
  • поява дрібних метеликів при доторканні до рослин чи тари.

Як боротися з картопляною міллю

У полі:

  • використовувати здоровий посадковий матеріал;
  • дотримуватися сівозміни та віддаляти ділянки картоплі від інших пасльонових культур;
  • знищувати рештки врожаю після збору;
  • проводити глибоку оранку;
  • застосовувати дозволені інсектициди у період масового льоту метеликів.

У сховищах:

  • закладати тільки неушкоджені бульби;
  • підтримувати температуру до +5 °C;
  • регулярно перевіряти та видаляти заражені екземпляри.
Як боротися з картопляною міллю.
Як боротися з картопляною міллю. Фото: Держпродспоживслужба

Фахівці радять аграріям та городникам бути особливо уважними. Якщо є підозра на зараження, потрібно негайно звертатися до місцевих органів Держпродспоживслужби, адже швидка реакція може врятувати врожай.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
