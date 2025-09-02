Небезпечний метелик загрожує врожаю картоплі та овочів в Україні

Небезпечний метелик в Україні — врожай овочів під загрозою
В Україні зафіксували загрозу поширення небезпечного шкідника, який атакує овочеві культури. Він здатний знищувати врожай не лише картоплі, а й томатів, баклажанів та інших пасльонових.
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.
Що це за шкідник
Картопляна міль (Phthorimaea operculella) походить із Південної Америки, а нині поширена в багатьох країнах світу. В Україні її виявляли переважно на півдні та сході, але є ризик поширення і на західні області.
Метелик дрібний, з вузькими сіро-бурими крилами, розмах — 10-12 мм. Яйця відкладає на листках, стеблах і бульбах картоплі, а також на плодах томатів і баклажанів.
Чим небезпечний шкідник
Головну шкоду завдають гусениці молі. Вони живляться всередині листків, стебел і бульб, прогризаючи ходи, які заповнюють екскрементами. Це призводить до:
- різкого зниження врожайності;
- псування бульб під час зберігання;
- розвитку гнилі й втрати товарного вигляду.
Особливо небезпечно, що міль розмножується навіть у картоплесховищах. Без заходів захисту втрати врожаю можуть сягати до 80%.
Як розпізнати ураження
- Звивисті плями на листках і стеблах;
- отвори на поверхні бульб;
- грудочки темних екскрементів у ходах;
- поява дрібних метеликів при доторканні до рослин чи тари.
Як боротися з картопляною міллю
У полі:
- використовувати здоровий посадковий матеріал;
- дотримуватися сівозміни та віддаляти ділянки картоплі від інших пасльонових культур;
- знищувати рештки врожаю після збору;
- проводити глибоку оранку;
- застосовувати дозволені інсектициди у період масового льоту метеликів.
У сховищах:
- закладати тільки неушкоджені бульби;
- підтримувати температуру до +5 °C;
- регулярно перевіряти та видаляти заражені екземпляри.
Фахівці радять аграріям та городникам бути особливо уважними. Якщо є підозра на зараження, потрібно негайно звертатися до місцевих органів Держпродспоживслужби, адже швидка реакція може врятувати врожай.
