Небезпечний метелик загрожує врожаю картоплі та овочів в Україні

Зіпсований врожай картоплі. Фото: Potatoes

В Україні зафіксували загрозу поширення небезпечного шкідника, який атакує овочеві культури. Він здатний знищувати врожай не лише картоплі, а й томатів, баклажанів та інших пасльонових.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Що це за шкідник

Картопляна міль (Phthorimaea operculella) походить із Південної Америки, а нині поширена в багатьох країнах світу. В Україні її виявляли переважно на півдні та сході, але є ризик поширення і на західні області.

Метелик дрібний, з вузькими сіро-бурими крилами, розмах — 10-12 мм. Яйця відкладає на листках, стеблах і бульбах картоплі, а також на плодах томатів і баклажанів.

Цикл життя картопляної молі. Фото: Держпродспоживслужба

Чим небезпечний шкідник

Головну шкоду завдають гусениці молі. Вони живляться всередині листків, стебел і бульб, прогризаючи ходи, які заповнюють екскрементами. Це призводить до:

різкого зниження врожайності;

псування бульб під час зберігання;

розвитку гнилі й втрати товарного вигляду.

Особливо небезпечно, що міль розмножується навіть у картоплесховищах. Без заходів захисту втрати врожаю можуть сягати до 80%.

Шкода від картопляної молі — що відбувається з рослиною. Фото: Держпродспоживслужба

Як розпізнати ураження

Звивисті плями на листках і стеблах;

отвори на поверхні бульб;

грудочки темних екскрементів у ходах;

поява дрібних метеликів при доторканні до рослин чи тари.

Як боротися з картопляною міллю

У полі:

використовувати здоровий посадковий матеріал;

дотримуватися сівозміни та віддаляти ділянки картоплі від інших пасльонових культур;

знищувати рештки врожаю після збору;

проводити глибоку оранку;

застосовувати дозволені інсектициди у період масового льоту метеликів.

У сховищах:

закладати тільки неушкоджені бульби;

підтримувати температуру до +5 °C;

регулярно перевіряти та видаляти заражені екземпляри.

Як боротися з картопляною міллю. Фото: Держпродспоживслужба

Фахівці радять аграріям та городникам бути особливо уважними. Якщо є підозра на зараження, потрібно негайно звертатися до місцевих органів Держпродспоживслужби, адже швидка реакція може врятувати врожай.

