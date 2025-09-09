Как правильно сажать малину осенью - сроки, советы и уход

Как сажать малину осенью, чтобы она хорошо прижилась
Осенняя посадка малины помогает быстрее укорениться и обеспечивает обильный урожай уже в следующем году. Важно правильно подобрать время, место и саженцы.
Новини.LIVE делится советами, как высадить малину осенью и создать все условия для ее хорошего роста.
Когда сажать малину осенью
Лучший период — с середины сентября до конца октября. Работы следует завершить за 3-4 недели до устойчивых морозов, чтобы саженцы успели прижиться. Идеальная температура для посадки — около +10 °С в сухой день.
Как выбрать саженцы
От качества саженцев зависит будущий урожай. Обращайте внимание на:
- хорошо развитую корневую систему без гнили;
- крепкий стебель диаметром около 1 см;
- для ремонтантных сортов — саженцы возрастом не менее двух лет.
Перед посадкой побеги обрезают почти под корень, ведь лучшие ягоды дают двухлетние ветви.
Где сажать малину
Для малины нужно солнечное место с освещением не менее 6-8 часов в сутки. Кусты хорошо чувствуют себя на юго-восточных или юго-западных участках, защищенных от ветра. Почва должна быть плодородной, дренированной, со слабой кислотностью.
Подготовка участка
Перед высадкой землю очищают от сорняков и перекапывают. Для повышения плодородия добавляют компост или перегной. Если планируется несколько кустов, участок размечают заранее и устанавливают опоры для побегов.
Методы посадки
Существует два основных способа:
- кустовой — саженцы размещают в ямки на расстоянии метра друг от друга;
- ленточный — высадка в траншеи с промежутком 40-50 см. При этом между рядами оставляют 1,5-2 метра для удобства ухода. Этот метод подходит для больших участков и создания живой изгороди.
Оптимальная глубина посадки — 30-40 см, чтобы корни хорошо расположились и быстро прижились.
Уход после посадки
После высадки саженцы нужно хорошо полить, а дальше поддерживать влажность почвы до морозов. Землю вокруг кустов стоит замульчировать соломой, опилками или сухими листьями — это сохранит влагу и поможет растениям укорениться. В холодных регионах малину на зиму укрывают агроволокном или соломой, чтобы кусты без проблем перезимовали и быстро тронулись в рост весной.
