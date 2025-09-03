Видео
Главная Дом и огород Пересадка клубники осенью — когда делать и как не ошибиться

Пересадка клубники осенью — когда делать и как не ошибиться

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 22:50
Когда пересаживать клубнику осенью - лучшее время и советы огородникам
Грядки клубники с хорошим урожаем. Фото: Pinterest

Клубника на одном участке растет максимум 3-4 года. Затем кусты слабеют, урожай уменьшается, а в почве накапливаются вредители и болезни. Чтобы сохранить стабильный урожай, растения нужно пересаживать.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучше всего пересаживать клубнику осенью и как правильно подготовить кусты.

Читайте также:

Почему пересадка важна

Пересадка омолаживает клубнику, помогает избежать заражения почвы и стимулирует растение к формированию новых мощных кустов. Старые насаждения истощаются, и уже на 4-й год урожай становится намного беднее.

Людина пересаджує полуницю.
Человек пересаживает клубнику. Фото: Pinterest

Когда лучше пересаживать

Самое оптимальное время — конец августа и сентябрь. В этот период земля еще теплая и влажная, а температура уже комфортная для укоренения. Если осень теплая, пересадку можно проводить до середины октября. Тогда растения успеют восстановиться, нарастить листья и уйдут в зиму окрепшими.

Какие кусты подходят для пересадки

  • Однолетние и двухлетние кустики — они лучше всего приживаются и быстро восстанавливаются.
  • Молодая крепкая поросль из усов — саженцы такого типа дадут урожай на следующий год.
  • Старые кусты пересаживать не стоит — они не принесут желаемого результата.
Полуниця розквітла у саду.
Клубника расцвела в саду. Фото: shutterstock.com

Как правильно пересадить

  1. Подготовьте лунку или борозду и хорошо залейте водой.
  2. Расправьте корни саженца и засыпьте его почвой.
  3. Слегка утрамбуйте землю вокруг куста.
  4. Замульчируйте грядку торфом или перегноем — это сохранит влагу и защитит корни.

Пересадка клубники осенью — залог богатого урожая на следующий год. Достаточно правильно подобрать время, выбрать молодые кустики и обеспечить им комфортные условия для укоренения.

Напомним, мы писали о том, почему важно обрезать клубнику.

Ранее мы рассказывали о том, почему опасно скашивать клубнику на огороде.

Также мы объясняли, как сажать клубнику в открытый грунт осенью.

В предыдущих материалах мы рассказывали о том, что нужно посадить после клубники на огороде.

Стоит также упомянуть, что мы писали о том, чем категорически нельзя подкармливать клубнику на огороде.

советы огород сад клубника урожай клубники
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
