Как обрезать клубнику в августе, чтобы весной был обильный урожай

Почему важно обрезать клубнику в августе — советы садоводам
Чтобы в следующем году клубника порадовала щедрым урожаем, о ней стоит позаботиться уже в конце лета. Обрезка кустов в августе помогает омолодить растение, защитить его от болезней и направить силы на формирование будущих ягод.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Зачем обрезать листья клубники
В августе старые листья на клубничных кустиках становятся настоящим бременем. Они уже не принимают активного участия в фотосинтезе, зато вытягивают из корней питательные вещества, которые нужны для закладки цветочных почек.
К тому же именно на старых листьях чаще всего появляются серая гниль или мучнистая роса, а также поселяется земляничный клещ. Удалив такие листья, вы снижаете риск болезней на грядке и помогаете растению направить силы в правильном направлении.
Когда проводить обрезку
Лучшее время — конец августа. Клубнике нужно 6-8 недель, чтобы отрастить новые листья до заморозков. Они и будут защищать кусты зимой. Если затянуть до сентября, растение может не успеть восстановиться, и урожай в следующем году будет слабее.
Как правильно обрезать
- Используйте только острые садовые ножницы.
- Срезайте листья, оставляя стебли длиной 5-7 см.
- Очень важно не задеть точку роста, иначе новые листья не появятся.
- Убирайте только старые, поврежденные и пятнистые листья.
- Молодые и здоровые листья оставляйте, особенно на ремонтантных сортах, которые плодоносят вплоть до осени.
Уход после обрезки
Срезанные листья вынесите с участка, а не кладите в компост. Затем разрыхлите землю, уберите сорняки и усы. Через несколько дней подкормите кустики фосфорно-калийным удобрением без азота.
Напомним, мы писали о том, что нужно посадить после клубники на огороде.
Ранее мы рассказывали о том, чем категорически нельзя подкармливать клубнику на огороде.
Также мы объясняли, как сажать клубнику в открытый грунт осенью.
Читайте Новини.LIVE!