Почему важно обрезать клубнику в августе — советы садоводам

Почему важно обрезать клубнику в августе — советы садоводам

Дата публикации 26 августа 2025 12:57
Как обрезать клубнику в августе, чтобы весной был обильный урожай
Девушка держит урожай клубники на огороде. Фото: pexels.com

Чтобы в следующем году клубника порадовала щедрым урожаем, о ней стоит позаботиться уже в конце лета. Обрезка кустов в августе помогает омолодить растение, защитить его от болезней и направить силы на формирование будущих ягод.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Зачем обрезать листья клубники

В августе старые листья на клубничных кустиках становятся настоящим бременем. Они уже не принимают активного участия в фотосинтезе, зато вытягивают из корней питательные вещества, которые нужны для закладки цветочных почек.

Садівник підрізає листя полуниці.
Садовник подрезает листья клубники. Фото: Pinterest

К тому же именно на старых листьях чаще всего появляются серая гниль или мучнистая роса, а также поселяется земляничный клещ. Удалив такие листья, вы снижаете риск болезней на грядке и помогаете растению направить силы в правильном направлении.

Когда проводить обрезку

Грядки полуниці на городі.
Грядки клубники на огороде. Фото: pexels.com

Лучшее время — конец августа. Клубнике нужно 6-8 недель, чтобы отрастить новые листья до заморозков. Они и будут защищать кусты зимой. Если затянуть до сентября, растение может не успеть восстановиться, и урожай в следующем году будет слабее.

Как правильно обрезать

  • Используйте только острые садовые ножницы.
  • Срезайте листья, оставляя стебли длиной 5-7 см.
  • Очень важно не задеть точку роста, иначе новые листья не появятся.
  • Убирайте только старые, поврежденные и пятнистые листья.
  • Молодые и здоровые листья оставляйте, особенно на ремонтантных сортах, которые плодоносят вплоть до осени.

Уход после обрезки

Людина підживлює полуницю на грядці.
Человек удобряет клубнику на грядке. Фото: Pinterest

Срезанные листья вынесите с участка, а не кладите в компост. Затем разрыхлите землю, уберите сорняки и усы. Через несколько дней подкормите кустики фосфорно-калийным удобрением без азота.

Напомним, мы писали о том, что нужно посадить после клубники на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, чем категорически нельзя подкармливать клубнику на огороде.

Также мы объясняли, как сажать клубнику в открытый грунт осенью.

