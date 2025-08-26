Як обрізати полуницю в серпні, щоб навесні був рясний врожай

Дівчина тримає врожай полуниці на городі. Фото: pexels.com

Щоб наступного року полуниця порадувала щедрим врожаєм, про неї варто подбати вже наприкінці літа. Обрізка кущів у серпні допомагає омолодити рослину, захистити її від хвороб і спрямувати сили на формування майбутніх ягід.

Навіщо обрізати листя полуниці

У серпні старе листя на полуничних кущиках стає справжнім тягарем. Воно вже не бере активної участі у фотосинтезі, зате витягує з коренів поживні речовини, які потрібні для закладання квіткових бруньок.

Садівник підрізає листя полуниці. Фото: Pinterest

До того ж саме на старих листках найчастіше з’являються сіра гниль чи борошниста роса, а також оселяється суничний кліщ. Видаливши таке листя, ви знижуєте ризик хвороб на грядці й допомагаєте рослині спрямувати сили у правильному напрямку.

Коли проводити обрізку

Грядки полуниці на городі. Фото: pexels.com

Найкращий час — кінець серпня. Полуниці потрібно 6-8 тижнів, аби відростити нове листя до заморозків. Воно й захищатиме кущі взимку. Якщо затягнути до вересня, рослина може не встигнути відновитися, і врожай наступного року буде слабший.

Як правильно обрізати

Використовуйте лише гострі садові ножиці.

Зрізайте листя, залишаючи стебла завдовжки 5-7 см.

Дуже важливо не зачепити точку росту, інакше нове листя не з’явиться.

Прибирайте тільки старі, ушкоджені та плямисті листки.

Молоде й здорове листя залишайте, особливо на ремонтантних сортах, які плодять аж до осені.

Догляд після обрізки

Людина підживлює полуницю на грядці. Фото: Pinterest

Зрізане листя винесіть з ділянки, а не кладіть у компост. Потім розпушіть землю, приберіть бур’яни й вуса. Через кілька днів підживіть кущики фосфорно-калійним добривом без азоту.

