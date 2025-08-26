Відео
Чому важливо обрізати полуницю в серпні — поради садівникам

Чому важливо обрізати полуницю в серпні — поради садівникам

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 12:57
Як обрізати полуницю в серпні, щоб навесні був рясний врожай
Дівчина тримає врожай полуниці на городі. Фото: pexels.com

Щоб наступного року полуниця порадувала щедрим врожаєм, про неї варто подбати вже наприкінці літа. Обрізка кущів у серпні допомагає омолодити рослину, захистити її від хвороб і спрямувати сили на формування майбутніх ягід.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Навіщо обрізати листя полуниці

У серпні старе листя на полуничних кущиках стає справжнім тягарем. Воно вже не бере активної участі у фотосинтезі, зате витягує з коренів поживні речовини, які потрібні для закладання квіткових бруньок.

Садівник підрізає листя полуниці.
Садівник підрізає листя полуниці. Фото: Pinterest

До того ж саме на старих листках найчастіше з’являються сіра гниль чи борошниста роса, а також оселяється суничний кліщ. Видаливши таке листя, ви знижуєте ризик хвороб на грядці й допомагаєте рослині спрямувати сили у правильному напрямку.

Коли проводити обрізку

Грядки полуниці на городі.
Грядки полуниці на городі. Фото: pexels.com

Найкращий час — кінець серпня. Полуниці потрібно 6-8 тижнів, аби відростити нове листя до заморозків. Воно й захищатиме кущі взимку. Якщо затягнути до вересня, рослина може не встигнути відновитися, і врожай наступного року буде слабший.

Як правильно обрізати

  • Використовуйте лише гострі садові ножиці.
  • Зрізайте листя, залишаючи стебла завдовжки 5-7 см.
  • Дуже важливо не зачепити точку росту, інакше нове листя не з’явиться.
  • Прибирайте тільки старі, ушкоджені та плямисті листки.
  • Молоде й здорове листя залишайте, особливо на ремонтантних сортах, які плодять аж до осені.

Догляд після обрізки 

Людина підживлює полуницю на грядці.
Людина підживлює полуницю на грядці. Фото: Pinterest

Зрізане листя винесіть з ділянки, а не кладіть у компост. Потім розпушіть землю, приберіть бур’яни й вуса. Через кілька днів підживіть кущики фосфорно-калійним добривом без азоту.

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно посадити після полуниці на городі.

Раніше ми розповідали про те, чим категорично не можна підживлювати полуницю на городі.

Також ми пояснювали, як садити полуницю у відкритий ґрунт восени.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
