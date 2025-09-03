Коли пересаджувати полуницю восени - найкращий час і поради городникам

Грядки полуниці з гарним врожаєм. Фото: Pinterest

Полуниця на одній ділянці росте максимум 3-4 роки. Потім кущі слабшають, урожай зменшується, а в ґрунті накопичуються шкідники та хвороби. Щоб зберегти стабільний врожай, рослини потрібно пересаджувати.

Новини.LIVE розповідає, коли найкраще пересаджувати полуницю восени та як правильно підготувати кущі.

Реклама

Читайте також:

Чому пересадка важлива

Пересадка омолоджує полуницю, допомагає уникнути зараження ґрунту та стимулює рослину до формування нових потужних кущів. Старі насадження виснажуються, і вже на 4-й рік урожай стає набагато біднішим.

Людина пересаджує полуницю. Фото: Pinterest

Коли краще пересаджувати

Найоптимальніший час — кінець серпня та вересень. У цей період земля ще тепла й волога, а температура вже комфортна для укорінення. Якщо осінь тепла, пересадку можна проводити до середини жовтня. Тоді рослини встигнуть відновитися, наростити листя й підуть у зиму зміцнілими.

Які кущі підходять для пересадки

Однорічні та дворічні кущики — вони найкраще приживаються й швидко відновлюються.

Молода міцна парость з вусів — саджанці такого типу дадуть урожай на наступний рік.

Старі кущі пересаджувати не варто — вони не принесуть бажаного результату.

Полуниця розквітла у саду. Фото: shutterstock.com

Як правильно пересадити

Підготуйте лунку або борозну й добре залийте водою. Розправте коріння саджанця та засипте його ґрунтом. Злегка утрамбуйте землю навколо куща. Замульчуйте грядку торфом або перегноєм — це збереже вологу й захистить коріння.

Пересадка полуниці восени — запорука багатого врожаю наступного року. Достатньо правильно підібрати час, обрати молоді кущики та забезпечити їм комфортні умови для вкорінення.

Нагадаємо, ми писали про те, чому важливо обрізати полуницю.

Раніше ми розповідали про те, чому небезпечно скошувати полуницю на городі.

Також ми пояснювали, як садити полуницю у відкритий ґрунт восени.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, що потрібно посадити після полуниці на городі.

Варто також згадати, що ми писали про те, чим категорично не можна підживлювати полуницю на городі.