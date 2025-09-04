Видео
Главная Дом и огород Как узнать, что тыква созрела и пролежит до весны

Как узнать, что тыква созрела и пролежит до весны

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 09:59
Как понять что тыква спелая - главные признаки и как ее сохранить зимой
Девушка с тыквами. Фото: Freepik

Спелая тыква может храниться всю зиму и даже до весны. Важно вовремя собрать плоды и знать признаки, по которым легко определить зрелость.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Признаки спелости тыквы

  • Плотная кожура
    Самый очевидный знак — твердая, прочная кожура. Если нажать пальцем и вмятина не остается, значит тыква готова к сбору. Исключение — мускатные сорта: их зрелость определяют по цвету — он должен быть желтый, оранжевый или коричневый с матовой поверхностью.
  • Яркий рисунок
    У спелой тыквы полосы и пятна становятся четкими, насыщенными. Если узор бледный или размытый, плод еще не созрел.
  • Сухая плодоножка
    У зрелой тыквы плодоножка одревесневает, становится серо-коричневой и ломкой. Это означает, что питание от растения прекратилось и тыква готова к хранению.
Гарбузи на грядці.
Тыквы на грядке. Фото: Pinterest

Как хранить тыкву

После сбора урожая тыквы стоит оставить на 10-14 дней в теплом и хорошо проветриваемом помещении. Это поможет укрепить кожуру и подготовить их к длительному хранению.

Далее тыквы можно закладывать в подвал или другое прохладное место с температурой +5...+10 °С и невысокой влажностью. В таких условиях плоды сохранятся несколько месяцев, не теряя вкуса и пользы.

Гарбузи зберігаються на полицях.
Тыквы хранятся на полках. Фото: Freepik

Как продлить срок хранения тыквы

  • Не мойте плоды перед хранением — достаточно вытереть сухой тканью.
  • Оставляйте плодоножку длиной 4-5 см, чтобы избежать гниения.
  • Не складывайте в кучу — лучше разместить тыквы на стеллажах в один слой.
  • Регулярно осматривайте и сразу убирайте поврежденные экземпляры.

В предыдущих материалах мы рассказывали о том, как ускорить созревание помидоров.

Также мы объясняли, что делать, чтобы лук и чеснок не мельчали.

Мы уже писали о том, как защитить огурцы от вредителей и улучшить урожай.

Следует также упомянуть, что мы писали о том, чем подкормить томаты после плохой погоды.

Мы также сообщали о том, как собирать и хранить грецкие орехи.

урожай овощи тыква огород хранение дома
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
