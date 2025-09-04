Как понять что тыква спелая - главные признаки и как ее сохранить зимой

Девушка с тыквами. Фото: Freepik

Спелая тыква может храниться всю зиму и даже до весны. Важно вовремя собрать плоды и знать признаки, по которым легко определить зрелость.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Признаки спелости тыквы

Плотная кожура

Самый очевидный знак — твердая, прочная кожура. Если нажать пальцем и вмятина не остается, значит тыква готова к сбору. Исключение — мускатные сорта: их зрелость определяют по цвету — он должен быть желтый, оранжевый или коричневый с матовой поверхностью.

Яркий рисунок

У спелой тыквы полосы и пятна становятся четкими, насыщенными. Если узор бледный или размытый, плод еще не созрел.

Сухая плодоножка

У зрелой тыквы плодоножка одревесневает, становится серо-коричневой и ломкой. Это означает, что питание от растения прекратилось и тыква готова к хранению.

Тыквы на грядке. Фото: Pinterest

Как хранить тыкву

После сбора урожая тыквы стоит оставить на 10-14 дней в теплом и хорошо проветриваемом помещении. Это поможет укрепить кожуру и подготовить их к длительному хранению.

Далее тыквы можно закладывать в подвал или другое прохладное место с температурой +5...+10 °С и невысокой влажностью. В таких условиях плоды сохранятся несколько месяцев, не теряя вкуса и пользы.

Тыквы хранятся на полках. Фото: Freepik

Как продлить срок хранения тыквы

Не мойте плоды перед хранением — достаточно вытереть сухой тканью.

Оставляйте плодоножку длиной 4-5 см, чтобы избежать гниения.

Не складывайте в кучу — лучше разместить тыквы на стеллажах в один слой.

Регулярно осматривайте и сразу убирайте поврежденные экземпляры.

