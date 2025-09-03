Как ускорить созревание помидоров осенью - советы огородникам

Как ускорить созревание помидоров — эффективные методы
В конце лета погода становится непредсказуемой: жаркие дни сменяют прохладные ночи, что повышает риск фитофтороза и затягивает созревание урожая. Чтобы помидоры успели покраснеть, огородникам стоит применить несколько проверенных методов.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Почему помидоры медленно краснеют
- Нехватка солнца. В пасмурную погоду плоды созревают медленнее.
- Избыток азота. Крупные кусты с обильной зеленью, но мелкими плодами.
- Температура. При ниже +15 °C или выше +35 °C пигмент почти не вырабатывается.
Как ускорить созревание томатов
- Укрытие от росы и холода
Накрывайте кусты пленкой ночью. Это защитит от влаги и уменьшит риск грибковых болезней.
- Удаление цветоносов и верхушек
В августе новые цветки уже не успеют дать урожай. Их стоит оборвать, а верхушки побегов прищипнуть, чтобы питательные вещества шли на созревание плодов.
- Пасынкование и обрезка листьев
Уберите пасынки и нижние листья. Так плоды получат больше солнца и будут лучше проветриваться.
- Регулярный сбор плодов
Срывайте помидоры бурого цвета — они созреют дома. Это стимулирует куст отдавать питательные вещества остальному урожаю.
Полезные подкормки
- Марганцовка. Розовым раствором поливают кусты.
- Древесная зола. Стакан на 10 л воды, по литру под растение.
- Суперфосфат. 2 ст. л на 10 л воды — для опрыскивания.
- Гумат калия. 0,1 л на 10 л воды — для полива или обработки по листу.
Такие подкормки обеспечивают плоды калием и фосфором, которые ускоряют их созревание.
Недозрелые зеленые плоды можно положить рядом с красными: спелые томаты выделяют этилен, что ускоряет созревание других.
