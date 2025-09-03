Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Как ускорить созревание помидоров — эффективные методы

Как ускорить созревание помидоров — эффективные методы

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 01:12
Как ускорить созревание помидоров осенью - советы огородникам
Спелые и незрелые помидоры на кусте. Фото: Freepik

В конце лета погода становится непредсказуемой: жаркие дни сменяют прохладные ночи, что повышает риск фитофтороза и затягивает созревание урожая. Чтобы помидоры успели покраснеть, огородникам стоит применить несколько проверенных методов.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Почему помидоры медленно краснеют

  • Нехватка солнца. В пасмурную погоду плоды созревают медленнее.
  • Избыток азота. Крупные кусты с обильной зеленью, но мелкими плодами.
  • Температура. При ниже +15 °C или выше +35 °C пигмент почти не вырабатывается.
Людина, яка обприскує помідори на городі.
Человек, который опрыскивает помидоры на огороде. Фото: Pinterest

Как ускорить созревание томатов

  1. Укрытие от росы и холода
    Накрывайте кусты пленкой ночью. Это защитит от влаги и уменьшит риск грибковых болезней.
  2. Удаление цветоносов и верхушек
    В августе новые цветки уже не успеют дать урожай. Их стоит оборвать, а верхушки побегов прищипнуть, чтобы питательные вещества шли на созревание плодов.
  3. Пасынкование и обрезка листьев
    Уберите пасынки и нижние листья. Так плоды получат больше солнца и будут лучше проветриваться.
  4. Регулярный сбор плодов
    Срывайте помидоры бурого цвета — они созреют дома. Это стимулирует куст отдавать питательные вещества остальному урожаю.
Дачниця, яка обрізає помідори на городі.
Дачница, которая обрезает помидоры на огороде. Фото: Freepik

Полезные подкормки

  • Марганцовка. Розовым раствором поливают кусты.
  • Древесная зола. Стакан на 10 л воды, по литру под растение.
  • Суперфосфат. 2 ст. л на 10 л воды — для опрыскивания.
  • Гумат калия. 0,1 л на 10 л воды — для полива или обработки по листу.

Такие подкормки обеспечивают плоды калием и фосфором, которые ускоряют их созревание.

Гарний урожай помідорів.
Хороший урожай помидоров. Фото: Freepik

Недозрелые зеленые плоды можно положить рядом с красными: спелые томаты выделяют этилен, что ускоряет созревание других.

Напомним, мы писали о том, как нужно собирать семена помидоров для будущего урожая.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта помидоров стоит посадить на огороде.

Также мы объясняли, почему на помидорах появились желтые пятна и что с этим делать.

В предыдущих материалах мы рассказывали о том, как можно остановить скручивание листьев на помидорах.

Стоит также упомянуть, что мы писали о том, как категорически нельзя поливать помидоры на огороде.

урожай советы огород помидоры томат
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации