Как ускорить созревание помидоров осенью - советы огородникам

В конце лета погода становится непредсказуемой: жаркие дни сменяют прохладные ночи, что повышает риск фитофтороза и затягивает созревание урожая. Чтобы помидоры успели покраснеть, огородникам стоит применить несколько проверенных методов.

Почему помидоры медленно краснеют

Нехватка солнца. В пасмурную погоду плоды созревают медленнее.

Избыток азота. Крупные кусты с обильной зеленью, но мелкими плодами.

Температура. При ниже +15 °C или выше +35 °C пигмент почти не вырабатывается.

Как ускорить созревание томатов

Укрытие от росы и холода

Накрывайте кусты пленкой ночью. Это защитит от влаги и уменьшит риск грибковых болезней. Удаление цветоносов и верхушек

В августе новые цветки уже не успеют дать урожай. Их стоит оборвать, а верхушки побегов прищипнуть, чтобы питательные вещества шли на созревание плодов. Пасынкование и обрезка листьев

Уберите пасынки и нижние листья. Так плоды получат больше солнца и будут лучше проветриваться. Регулярный сбор плодов

Срывайте помидоры бурого цвета — они созреют дома. Это стимулирует куст отдавать питательные вещества остальному урожаю.

Полезные подкормки

Марганцовка. Розовым раствором поливают кусты.

Древесная зола. Стакан на 10 л воды, по литру под растение.

Суперфосфат. 2 ст. л на 10 л воды — для опрыскивания.

Гумат калия. 0,1 л на 10 л воды — для полива или обработки по листу.

Такие подкормки обеспечивают плоды калием и фосфором, которые ускоряют их созревание.

Недозрелые зеленые плоды можно положить рядом с красными: спелые томаты выделяют этилен, что ускоряет созревание других.

